Türkiye’de akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini son yıllarda hızlandıran Honor, şimdi de üretim ayağında önemli bir adım atıyor. Markanın Avcılar’da gerçekleştirilecek üretim için Salcomp ile iş birliğine gitmesi bekleniyor.

Honor’un Türkiye’de üretime yönelmesi, şirketin pazardaki büyüme stratejisinin de yeni bir aşamaya taşınması anlamına geliyor. Marka, ülkede akıllı telefon başta olmak üzere farklı teknoloji ürünleriyle pazar payını artırmayı hedefliyor.

AVCILAR'DA ÜRETİM YAPACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre Honor’un yerli üretim faaliyetleri İstanbul’un Avcılar ilçesinde hayata geçirilecek. Üretimin Salcomp iş birliğiyle yapılması planlanıyor.

Honor’un bu hamlesiyle Türkiye’de üretim gerçekleştiren küresel akıllı telefon markalarının arasına girmesi bekleniyor.