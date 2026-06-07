Konya, tarım ve hayvancılıktaki zenginliğinin yanı sıra yaban hayatındaki sürprizleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez kameralara, bölgede nadir rastlanan alaca sansar takıldı.

Geçtiğimiz yıl Ereğli ilçesinde görüntülenen tür, bu kez Kulu ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan alaca sansar, doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Doğal yaşamda oldukça gizemli bir hayat süren ve insanlardan uzak durmayı tercih eden alaca sansarlar, ürkek yapıları nedeniyle nadiren gözlemlenebiliyor. Zaman zaman su ve besin arayışıyla yerleşim alanlarının yakınına gelen bu canlılar, genellikle ormanlık bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Gelinciklerle aynı familyada yer alan alaca sansar, dikkat çekici renkleri ve sevimli görünümüyle öne çıkıyor. Uzun tüyleri ve vücudundan daha uzun kuyruğu sayesinde yürürken adeta süzülüyormuş izlenimi veren bu nadir türün adını ise pek az kişi biliyor.