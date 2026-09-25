Ağrı Dağı'nın yaklaşık 32 kilometre güneyinde yer alan Durupınar Formasyonu, 1959 yılında çekilen hava fotoğraflarıyla keşfedildiğinden bu yana dünya genelinde araştırmacıların odağında yer alıyor. Yukarıdan bakıldığında devasa bir gemiyi andıran ve Tevrat’taki ölçülerle birebir örtüşen 160 metrelik bu oluşum, Nuh'un Gemisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

YERİN METRELERCE ALTINDA BOŞLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Son teknoloji yeraltı radarlarıyla (GPR) bölgede yapılan incelemelerde ezber bozan verilere ulaşıldı. Tarama sonuçları, kaya kütlesinin hemen altında düzenli dik açılarla kesişen hatlar, koridoru andıran yapılar ve geniş boşluklar bulunduğunu ortaya koydu. Proje ekibi, elde edilen verilerin doğal bir jeolojik oluşumdan ziyade insan eliyle yapılmış bir strüktürü işaret ettiğini vurguluyor.

Ancak bilim dünyası temkinli yaklaşımını koruyor. Alan üzerinde henüz doğrudan ahşap bir gemi kalıntısına ulaşılamadığı gibi, bulguları doğrulayan hakemli bir bilimsel makale de henüz yayımlanmış değil.

TOPRAK ÖRNEKLERİ TOPLANDI, ÖZEL ROBOT YER ALTINA İNECEK

Tarihi gizemi çözmek amacıyla Arkeolog Cenker Atila liderliğindeki uzman ekip sahada geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgenin 150 farklı noktasından alınan yaklaşık 1000 toprak örneği laboratuvarlarda incelemeye alındı.

Sır perdesini tamamen aralamak için ise yer altı sondaj faaliyetlerine geçildi. Ekip, insan erişiminin imkansız olduğu kaya altındaki boşluklara "Gopher" adı verilen özel tasarlanmış bir robot gönderecek. Bu robot sayesinde yer altındaki koridorlardan yüksek çözünürlüklü görüntü alınacak ve doğrudan fiziksel numuneler toplanacak.