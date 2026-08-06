Türkiye’de yetişiyor ama en çok Fransızlar yiyor. Uşak’ın coğrafi işaretli asırlık tarhanası, geleneksel çorbalık kimliğini geride bırakarak cips formuyla Avrupa’nın gözdesi haline geldi. Kilogram fiyatı 1.150 TL’ye kadar ulaşan bu yerel lezzet, özellikle Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden yoğun talep görürken, yıllık yaklaşık 10 bin tonluk ihracatıyla Türk mutfağını dünya sofralarına taşıyor.

KAZANLARDA AĞIR AĞIR PİŞİLİYOR

Süzme yoğurt, buğday yarması (dövme), dağ kekiği ve özel kaya tuzunun dev kazanlarda ağır ağır pişirilmesiyle başlayan yolculuk, modern serme sistemleriyle hijyenik kurutma alanlarına taşınıyor. Uşak güneşi altında doğal yöntemlerle suyunu çeken tarhanalar; çorbalık ve katı sofralık çeşitlerinin yanı sıra özellikle çıtır cips versiyonuyla tescilli bir başarıya imza atıyor.

UŞAK’TAN FRANSA’YA UZANAN CİPS ÇILGINLIĞI

Geleneksel yapısını koruyarak fırınlanmış, acılı, süzme yoğurtlu, kaymaklı ve otlu aromalarla yeniden yorumlanan tarhana cipsleri; başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden yoğun talep görüyor. İçerdiği yüksek protein, probiyotik ve tamamen doğal yapısıyla yabancıların "sağlıklı atıştırmalık" listesinde ilk sıraya yerleşen ürün, çorba olma sınırlarını aşarak dört mevsim tüketilen bir gurme lezzete dönüştü.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SATILIYOR

Üretim süreçlerindeki titizliği anlatan yerel üreticilerden Mehmet Demirtaş, tarhananın saf ve katkısız içeriğine vurgu yaptı. Demirtaş, "Tarhanamıza lezzetini veren kekiği bizzat yüksek rakımlı dağlardan topluyor, yoğurdumuzu ise el değmemiş yaylalardan temin ediyoruz. Sıfır katkı maddesi ve yüksek hijyen standartlarıyla hazırladığımız ürünleri iç piyasanın yanı sıra dünyanın dört bir yanına sevk ediyoruz.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaide hamurumuzu pişirip dinlenmeye bırakıyoruz. Bir günlük demlenme sürecinin ardından özel alanlara serim yapıyoruz. Kuruma aşamasını tamamlayan ürünlerimiz önce kıvamlı firik, ardından paketlenmeye hazır çıtır cips halini alıyor” dedi.