Türkiye, dünya pazarındaki tarım ürünleriyle birçok ülkenin en önemli tedarikçileri arasında yer alırken, haşhaş tohumunda Japonya ile kurduğu ticaret dikkat çekiyor. Dünya Bankası'nın WITS dış ticaret verilerine göre Japonya, 2023 yılında ithal ettiği haşhaş tohumunun tamamını Türkiye'den satın aldı. Böylece Türkiye, Japonya'nın bu üründeki tek dış tedarikçisi oldu.

Verilere göre Japonya, 2023 yılında yaklaşık 228 ton haşhaş tohumu ithal etti ve bu ithalatın tamamı Türkiye kaynaklı gerçekleşti. İthalatın toplam değeri ise yaklaşık 920 bin dolar olarak kaydedildi.

Öte yandan Türkiye'nin haşhaş tohumu ihracatı yalnızca Japonya ile sınırlı değil. Aynı dönemde Türkiye, dünya genelinde yaklaşık 7 bin 822 ton haşhaş tohumu ihraç etti. En büyük alıcı Polonya olurken onu Malezya, ABD, Japonya ve Almanya takip etti. Japonya, Türkiye'nin önemli pazarlarından biri olmayı sürdürdü.

Fırıncılar tercih ediyor

Haşhaş tohumu özellikle ekmek, simit, çörek, pasta ve çeşitli unlu mamullerde yaygın olarak kullanılıyor. Japon mutfağında da fırıncılık ve pastacılık sektöründe tercih edilen ürünler arasında yer alan haşhaş tohumu, Türkiye'nin bu alandaki güçlü üretimi sayesinde Japon pazarına düzenli olarak ulaşıyor.

Uzmanlara göre Türkiye'nin iklim koşulları ve uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi, haşhaş tohumunda uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlıyor. Resmi dış ticaret verileri de Japonya'nın bu üründe Türkiye'ye olan bağımlılığını ortaya koyuyor.

Haşhaş tohumunun faydaları

Haşhaş tohumu küçük olmasına rağmen besin değeri oldukça yüksek bir gıda olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde şu faydaları sağlayabiliyor:

Protein ve lif kaynağıdır

Kalsiyum açısından zengindir.

Demir içerir.

Çinko bakımından zengindir.

Antioksidan bileşenler içerir.