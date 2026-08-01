Dünyanın en kaliteli kuru incirlerinden biri Aydın'da yetişiyor ancak sofraların büyük bölümünü yurt dışındaki tüketiciler kuruyor. Türkiye, dünya kuru incir üretimi ve ihracatında liderliğini sürdürürken, ürünün önemli kısmı ABD'den Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Kanada'ya kadar onlarca ülkeye gönderiliyor.

Türkiye'nin tarımsal ihracatta dünya markası haline gelen ürünlerinden biri olan Aydın kuru inciri, her yıl milyonlarca dolarlık döviz kazandırıyor. Bu eşsiz lezzet, üretildiği ülkeden çok yurt dışında tüketiliyor.

Dünya kuru incir üretimi ve ihracatında ilk sırada yer alan Türkiye'de üretilen kuru incirin büyük bölümü ihraç ediliyor. Sektör verilerine göre 2024/2025 sezonunda Türkiye'de 69 bin 953 ton kuru incir üretildi. Bunun 54 bin 85 tonu Aydın'da gerçekleştirildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde 57 bin 320 ton kuru incir ihracatı yapılırken, 43 bin 213 tonluk bölümünü Aydın tek başına karşıladı.

En büyük alıcı ABD oldu

2025/2026 ihracat sezonunun ilk aylarında da Aydın kuru incirine ilgi hız kesmedi. 15 Ekim'de başlayan sezonda 10 Mart'a kadar 35 bin 853 ton kuru incir ihraç edilirken Türkiye'ye 230,4 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

En fazla ihracat ABD'ye yapıldı. ABD'yi Almanya, Fransa, Kanada ve Çin gibi ülkeler takip etti. Özellikle Çin'e yapılan ihracattaki güçlü artış, Türk kuru incirine Uzak Doğu'da da talebin hızla yükseldiğini gösterdi.

Dünya sofralarının vazgeçilmezi

Aydın'ın iklimi ve Büyük Menderes Havzası'nın verimli toprakları sayesinde yetişen incir, kendine özgü aroması nedeniyle dünya pazarında ayrı bir konuma sahip. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline de sahip olan Aydın inciri, başta Avrupa olmak üzere Kuzey Amerika ve Asya'da premium gıda ürünleri arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre Türkiye'de üretilen kuru incirin önemli kısmının ihraç edilmesi, ürünün iç piyasadaki tüketiminden çok dış pazarlarda değer gördüğünü ortaya koyuyor. Böylece Aydın'da yetişen incir, market raflarından restoranlara kadar dünyanın birçok ülkesinde tüketilirken, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor.