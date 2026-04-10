Türkiye’nin bereketli toprakları, dünya piyasalarında "yeni altın" olarak adlandırılan bir meyveye ev sahipliği yapıyor. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişen, halk arasında dağ çileği olarak bilinen ancak küresel pazarda "Yumberry" adıyla fırtınalar bilinen koca yemiş, üreticisine servet kazandırıyor.

ULUSLARARASI PAZARDA KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Koca yemiş, özellikle Çin ve İngiltere mutfaklarında ve kozmetik sektöründe "süper meyve" kategorisinde değerlendiriliyor. Yurt dışındaki lüks market zincirlerinde paket fiyatları dudak uçuklatırken, Türkiye'deki girişimciler bu talebi fırsata çevirmeye başladı. Batı Karadeniz’in nemli ve serin iklimine tam uyum sağlayan bu bitki, doğru ticaret kanalları ve paketleme sistemleriyle buluştuğunda üreticisini kısa sürede milyonerler kulübüne taşıyor.

İhracat potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Avrupa ve Asya pazarlarında taze meyve olarak kilosu onlarca eurodan alıcı buluyor. Sadece meyve olarak değil; ilaç, kozmetik ve gurme gıda sanayisinde ham madde olarak kullanılıyor. Doğal ortamında ilaçlama ve yoğun gübreleme gerektirmeden yetişmesi, üretim maliyetini düşürürken kâr marjını maksimize ediyor.

ADETA DOĞAL BİR ECZANE

Koca yemişi "milyon dolarlık" bir ürün yapan asıl özelliği, benzersiz besin profili. Asya kökenli bu meyve, modern tıp ve alternatif tıp dünyasının radarında: İçerdiği ultra yüksek C vitamini ile vücudu hastalıklara karşı çelik bir zırh gibi koruyor.

Diş eti çekilmeleri ve ağız içi yaralara karşı doğal bir antibiyotik görevi görüyor. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) özelliği sayesinde akne, siyah nokta ve sivilce izlerini silmede destekleyici rol oynuyor. Güçlü antioksidan yapısıyla serbest radikallerle savaşarak karaciğer ve akciğer gibi hayati organların toksinlerden arınmasını sağlıyor. Özellikle çocuklarda görülen bağırsak kurtlarının dökülmesinde en eski doğal yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

KULLANIM ALANLARI ÇOK FAZLA

Koca yemiş, çok yönlü kullanım avantajıyla her sektörde kendine yer buluyor: Gurme sofraların en prestijli meyvesi. Aktarlarda öğütülmüş hali bal ile karıştırılarak "şifa macunu" olarak satılıyor. Kurutulan yaprakları, metabolizmayı hızlandıran ve sakinleştirici etkisi olan özel çaylara dönüşüyor. Reçel, marmelat ve meyve suyu sektöründe premium ürünlerin ana maddesi.