Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında Renault Clio, birinciliğe ulaştı. İstanbul’da gerçekleştirilen törende açıklanan sonuçlara göre Clio, final aşamasında tasarım, sürüş özellikleri, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri, güvenlik donanımları, ekipman seviyesi ve fiyat-performans kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmede rakiplerini geride bıraktı. Jüri üyelerinin oylarıyla toplam 3 bin 360 puan toplayan Renault Clio, böylece “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını kazanarak zirveye yerleşti. Diğer sıralamalar ise şu şekilde: 7 - BYD Sealion 7 - 1390 puan 6 - Hyundai Inster - 2000 puan 5 - Citroen C5 Aircross - 2190 puan 4 - Mercedes-Benz CLA - 2490 puan 3 - Togg T10F - 2550 puan 2 - BMW İX3 - 2770 puan 1 - Renault Clio - 3360 puan

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