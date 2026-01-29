ABD, ekim ayında yayınladığı yaptırım listesine Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil'i de dahil etti.



Gelişmenin ardından Lukoil, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda uluslararası varlığını satmak için görüşmeler yürütürken, şirket varlıklarını ABD'li yatırım şirketi Carly'ye satmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TÜRKİYE'DE 600'ÜN ÜZERİNDE AKARYAKIT İSTASYONU VAR



2008 yılında Türkiye pazarına giren Lukoil, farklı şehirlerde toplam 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu ile Türkiye'de sektörün en önemli aktörleri arasında yer alıyor.



Yapılan açıklamada, devir anlaşmasına Lukoil’in Kazakistan’daki varlıklarının dahil edilmediği belirtilirken, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) onayı beklenecek.

İSTASYONLARIN ADI DEĞİŞECEK



Akaryakıt devinin satın alım işleminin tamamlanmasıyla birlikte Lukoil adı altında faaliyet yürüten akaryakıt istasyonlarının adını değiştireceği öğrenildi.



Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan'da da hizmet veren akaryakıt markası, ilerleyen günlerde açıklanacak yeni ismi ile faaliyetlerine devam edecek.