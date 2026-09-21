Teknolojinin ve dijitalleşmenin zirveye ulaştığı günümüzde, Osmaniye'den gelen görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor. Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere Köyü’nün Büyükdurna Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, tam 40 yıldır evlerine elektrik bağlanmasını bekliyor. Çevre evlere 4 yıl önce şebeke çekilmesine rağmen sadece 600-700 metre mesafedeki 5-6 hanenin karanlıkta bırakılması mağduriyeti katlıyor.

Elektrik dağıtım şirketine defalarca başvuruda bulunan ancak her defasında elleri boş dönen köy sakinleri; buzdolabı, çamaşır makinesi gibi en temel ev eşyalarından mahrum bir şekilde günlük hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

HAYVANLARA MUM IŞIĞINDA SU VE YEM VERİLİYOR

Günün kararmasıyla birlikte ilkel şartlara geri dönen mahalle sakinleri, çamaşır ve bulaşığı ellerinde yıkamak zorunda kalıyor. Akşam saatlerinde ahırdaki hayvanların bakımını bile çıra ve mum ışığıyla yaptıklarını belirten köylüler, çaresizliklerini gözyaşlarıyla dile getiriyor.

“NEDEN BİZE ELEKTRİK VERİLMİYOR?”

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma İspenoğlu, "Işığımız yok, makinemiz yok, dolabımız yok... Çamaşır makinesi yok, ellerimde sızı var çamaşır yıkayamıyorum. Elektriği istiyorum büyük adamlardan. Hayvanlarımıza yem veriyoruz; mum ışığında götürüp suluyoruz, yemliyoruz. Neden bize elektrik verilmiyor? Hangi çağda yaşıyoruz? Dedelerimiz de böyle yaşıyordu 100 yıl önce, biz de yaşıyoruz aynen" açıklamasında bulundu.

“MUM IŞIĞINDA KARANLIKTA YAŞIYORUZ”

Köyde yaşayan Muharrem İspenoğlu ise elektrik tellerinin mahalleye yarım çekildiğini savunarak isyan etti. İspenoğlu, “Bundan dört yıl önce Durna Mahallesi'ne elektrik telleri çekildi ama yarım çekildi. Bizim elektrik tellerimiz çekilmedi. Mum ışığında böyle karanlıkta yaşıyoruz. Çıra yakıyoruz, mum yakıyoruz” dedi.

YETKİLİLER SÖZ VERDİ AMAN SÖZLER TUTULMADI

Kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan bir diğer mahalle sakini Sultan İspenoğlu ise, "Bulaşık yıkıyoruz, yemek yapıyoruz böyle perişanlıkla. Işık istiyoruz devletimizden. Bize elektrik versin biz de kurtulalım bu elektriksizlikten" ifadelerini kullandı.

“40 YILDA BERİ ELEKTRİK YOK”

Bir diğer mahalle sakini Emrah İspenoğlu ise komşularına elektrik gelmesine rağmen kendilerinin unutulduğunu vurgulayarak, "Kırk yıldan beri elektrik yok. Elektrik geleli buraya komşulara dört yıl oldu, bizim hala elektriğimiz yok. Müracaat da ettik ama kimse bize yardımcı olmadı. Biz perişanız mum ışığında, işte çam ışığında hayvanları böyle yemliyoruz. Yemek yerken rezil oluyoruz. Yani ışıksız kötü" diye konuştu.

“YIL OLMUŞ 2026 HALA ELEKTRİK YOK”

Verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Mustafa Yağız ise, "Komşulara geldi 600-700 metre mesafeye. Bizim burada 5-6 eve gelmedi. Müracaatımızı yaptık, projeyi alındı fakat bize '2026'nın yaz ayında kesin gelecek' dediler; hâlâ bir gelişme olmadı. Şu anda çıra ışığında, mum ışığında işte böyle uğraşıp duruyoruz. Hayvanlara su veriyoruz, yem veriyoruz akşamları. Yıl 2026, 50'nin üzerinde benim yaşım hâla elektriksiz yaşıyoruz."