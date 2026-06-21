Son yıllarda tatil anlayışındaki değişimle birlikte villa turizmi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm alanlarından biri haline geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi ile Kalkan Mahallesi, bu alanda öne çıkan destinasyonlar arasında yer alırken, bölgede bulunan binlerce villa her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yalnızca Türkiye'den değil, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları da bölgedeki villalara yoğun ilgi gösteriyor. Bunun yanı sıra başta İngiltere olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen turistler de villa tatilini tercih ediyor.

HAFTALIK KİRALAR 50 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Villa turizmi sektöründe faaliyet gösteren Hüseyin Gençer, Kaş'ta farklı bütçelere hitap eden çok sayıda seçenek bulunduğunu belirterek, "Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar, villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Her villanın kendi fiyat politikası bulunuyor. Ancak genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde. Villa turizmi açısından baktığımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ayrıca fiyatların geçen yıla göre çok yüksek oranlarda arttığını düşünmüyoruz. Ortalama yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu oran, Türkiye'deki genel enflasyonun altında kalıyor" dedi.

AİLELERDEN GENÇ ÇİFTLERE KADAR GENİŞ TALEP

Özellikle eğitim öğretim yılı içerisindeki ara tatiller ve yaz sezonunda çocuklu ailelerin villalara yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yılın diğer dönemlerinde ise genç çiftler ve arkadaş grupları villa konaklamalarını daha fazla tercih ediyor.

BALAYI ÇİFTLERİNİN DE GÖZDESİ

Deniz manzarası, özel havuz imkanı ve kişiye özel yaşam alanları sunan villalar, balayı çiftleri için de cazip seçenekler arasında yer alıyor. Tatilciler, kalabalık otel ortamlarından uzak, daha sakin ve kişisel bir deneyim yaşayabilmek için villa tatiline yöneliyor.

AVRUPA'DAN GELEN TALEP DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgeye olan ilginin hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda artış gösterdiğini vurgulayan Gençer, "Kalkan ve Kaş özelinde, iç pazarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının bölgeyi yoğun şekilde tercih ettiğini görüyoruz. Dış pazarda ise İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen turistler öne çıkıyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ve ara tatillerde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Diğer dönemlerde ise genç çiftler ve arkadaş grupları, villaları daha fazla tercih ediyor. Villa tatilinin en önemli avantajlarından biri, misafirlere kendilerine ait özel ve bağımsız bir yaşam alanı sunmasıdır. Yeni nesil tatil anlayışında insanlar, havuzlarını ve yaşam alanlarını yalnızca kendilerinin kullanabildiği, daha izole ve özel bir tatil deneyimi tercih ediyor. Bu nedenle villa turizmi sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor" diye konuştu.