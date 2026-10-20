Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 2020 yılında Netflix'te yayınlanan ilk sezonuyla Türkiye'de kısa sürede zirveye oturan dizileri arasına girmişti. Farklı toplumsal kesimlerden insanların hayatlarını kesiştiren hikâyesiyle dikkat çeken yapımın devam edip etmeyeceği uzun süre merak konusuydu. Netflix Türkiye, beklenen açıklamayı yaparak ikinci sezonun yayın tarihini duyurdu.

YENİ SEZON TAM 6 YIL SONRA YIL DÖNÜMÜNDE GELİYOR

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından paylaştığı ve Meryem ile Peri'yi yeniden seans odasında bir araya getiren kareye “Bir sonraki seansta görüşürüz” notunu düştü. Açıklamaya göre Bir Başkadırın ikinci sezonu, ilk sezonun yayın tarihinden tam altı yıl sonra, 12 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

İKİNCİ SEZON DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Öykü Karayel'in Meryem, Defne Kayalar'ın ise Peri karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyordu. Yeni sezonda ise izleyiciyi dört bölümlük bir hikâye bekliyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel ve Defne Kayalar'ın yanı sıra Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak ve Berkun Oya da yer alıyor. Yeni sezona Nur Sürer, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır ve Göktuğ Yıldırım gibi isimlerin de katıldığı belirtiliyor.

İLK SEZONUYLA GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ

12 Kasım 2020'de yayınlanan ilk sezon, İstanbul'un farklı toplumsal ve kültürel çevrelerinden gelen karakterlerin hikâyelerini Meryem ve psikiyatrist Peri üzerinden bir araya getirmişti. İnanç, sınıf farklılıkları ve yaşam tarzları gibi konuları ele alan dizi, yayınlandığı dönemde sosyal medyada geniş tartışmalara yol açmıştı.

İkinci sezonun hikâyesine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmazken, Meryem ve Peri'nin yeniden karşı karşıya geleceğini gösteren tanıtım, dizinin takipçileri arasında merakı artırdı.

CHARLIE COX'TAN BİR BAŞKADIR ÖVGÜSÜ

Daredevil dizisinin yıldızı Charlie Cox, kendisinden dizi tavsiyesi istendiğinde Türk yapımı *Bir Başkadır*ı önermişti. Oyuncu, “Bir Türk dizisi. Çok güzel çekilmişti. Oyunculuklar da muhteşemdi” sözleriyle diziye övgüde bulunmuş, hayatın içinden gelen hikâyesinin beklenmedik yönlere ilerlemesine dikkat çekmişti.

BİR BAŞKADIR WASHINGTON'DA ÖDÜL ALMIŞTI

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 2022 yılında uluslararası alanda da ödüle layık görülmüştü. Netflix yapımı dizi, America Abroad Media'nın (AAM) kuruluşunun 10. yıl dönümü kapsamında Washington'da düzenlenen törende ödüllendirilmişti. John F. Kennedy Merkezi'ndeki törene Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, dizinin ekibi ve çok sayıda davetli katılmıştı.