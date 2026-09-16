Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strasbourg kentinde çarşamba günü gerçekleştirilen Birliğin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda Kanada'ya Avrupa Birliği'nin (AB) ilk ortak üyesi olma teklifini sundu.

Von der Leyen konuşmasında, "Bu yeni dünyada, dayanıklılığımız ve demokrasilerimiz için ortaklıklarımızı acilen yeniden hayal etmeli ve küresel koalisyonlar kurmalıyız. Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması için kapıyı açma konusunda sizinle çalışmak isterim" ifadelerini kullandı.

DEV PROJEYİ DUYURDU

Von der Leyen, Kanada ile imalat, teknoloji, savunma ve enerji alanlarında daha yakın iş birliği yürütülmesini ele alırken Arktik bölgesini "Biriliğin en büyük projesi niteliğinde bir ortaklık" olarak tanımladı.

Konuşmasında ayrıca "Avrupa ve Kanada demokrasiye inanıyor. Güç; en güçlüye, en zengine ya da sesi en çok çıkana ait değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise bu yılın başlarında "kurallara dayalı uluslararası düzenin" fiilen sona erdiği uyarısını yapmış ve orta ölçekli güçlerin, baskı taktiklerine karşı bir araya gelmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bloomberg tarafından daha önce yayımlanan bir haberde de transatlantik müttefiklerin güvenliklerini sağlamak adına yeni bir ittifak kurmak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

ANLAŞMALAR PEŞ PEŞE

Kanada'nın öncelikli gündem maddeleri arasında, yaklaşık on yıl önce müzakere edilen ancak henüz 10 Avrupa ülkesi tarafından resmi olarak onaylanmayan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) onay sürecinin tamamlanması yer alıyor.

İki taraf arasında AB'nin ithal mallara yönelik karbon fiyatlandırma mekanizması, ormansızlaşma ve tarım ilaçları düzenlemelerine ilişkin görüş ayrılıklarının çözülmesi bekleniyor.

Öte yandan Kanada, Birleşik Krallık'ın aksine, AB'nin savunma tedariki için oluşturduğu 150 milyar avroluk (173 milyar dolar) SAFE kredi programına erişim hakkı elde etti.

İsimsiz kaynaklara göre, Kanada ve AB'nin Ekim ayında Montreal'de düzenlenecek zirve öncesinde ilerleme kaydetmesi ve üzerinde çalışılan dijital ticaret anlaşmasını imzalaması öngörülüyor.