Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Hüseyin Dalgar, YÖK ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) isimli sivil oluşum arasında imzalanan protokolle ülke genelinde yapay zeka destekli 40 bin otonom çiftliğin kurulacağını bildirdi. Kamu kaynağı kullanılmadan kurulacak çiftliklerde 4 ayrı robot yemi hazırlayacak, hayvanın önüne itecek, altını temizleyecek ve sütü sağacak.

Prof. Dalgar, MAKÜ olarak bilimsel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çok sayıda proje üzerinde çalıştıklarını belirtirken, proje sayesinde süt veriminin yüzde 20-30 artacağını, et üretim maliyetlerinin düşeceğini, sonuçta hem et hem de süt fiyatlarının ucuzlayacağını söyledi.

3 ASGARİ ÜCRET

İlk adımları atılmaya başlanan projeye göre, robotlar üretimin yükünü üstlenecek. Önce teknik eğitimden geçirilecek gençler çiftliklerde maaşla başlayacak. Bekarlara 2, evlilere 3 asgari ücret maaş verilecek. Başarılı olan gençlere 5’nci yıldan itibaren çiftlikler verilmeye başlanacak. Çiftlikler toprağa zarar verilmemesi için çadır benzeri yapılarla kurulacak. Başarısız uygulamalar olması halinde çadırlar sökülecek, aynı alanda yeniden tarım yapılabilecek.

Prof. Dalgar, üniversite bünyesinde spor hekimliği alanındaki çalışmalarla da ilerleyen yıllarda milyon dolarlık futbolcuların sağlık kontrolünde söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi. MAKÜ’de spor alanında uzmanlaşmış bir tıp fakültesi kurma hazırlığında olduklarını belirten Prof. Dalgar, ünlü futbolcu Osimhen de dahil tüm futbolcular için en güvenilir sağlık kontrollerinin yapıldığı bir merkeze dönüşmek için teknik çalışmalar başladıklarını bildirdi.