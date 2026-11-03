Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı 2026 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, Türkiye'de yatırım amaçlı altın talebi temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 39, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 azalarak 12,6 tona geriledi. Söz konusu talep 2025'in üçüncü çeyreğinde 14,3 ton, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise 20,7 ton seviyesindeydi.

Üçüncü çeyrekteki sert gerilemeye karşın, yılın ilk dokuz ayındaki toplam yatırım talebi baz etkisinin katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 59 ton olarak gerçekleşti.

FİYAT DALGALANMALARI VE KÂR SATIŞLARI ETKİLİ OLDU

Yılın ilk aylarındaki yüksek seviyelerden alım yapan yerli yatırımcıların üçüncü çeyrekte temkinli pozisyon aldığı kaydedildi. Ağustos ayında görülen fiyat yükselişleri yeni alımlardan çok kâr realizasyonlarını beraberinde getirirken, iç piyasada altın uzun süre iskontolu işlem gördü.

Gram altının eylül sonunda 6.400-6.500 lira, ons altının ise 4.000 dolar seviyelerine inmesiyle dipten alımların başladığı ve fiyatların yeniden primli seviyelere geçtiği bildirildi.

TÜKETİCİ TALEBİ VE MADEN ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Türkiye'de takı amaçlı altın talebi yıllık yüzde 4, çeyreklik bazda ise yüzde 15 daralarak 6,9 ton oldu. Bu oran, Orta Doğu'daki yüzde 22 ve küresel çaptaki yüzde 17'lik düşüşün altında kalarak daha dirençli bir seyir izledi.

Külçe, sikke ve takı harcamalarını içeren Türkiye genel tüketici altın talebi, üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 9 azalarak 21,4 tondan 19,5 tona indi. Arz tarafında ise Türkiye'nin altın madeni üretimi, Kışladağ madenindeki operasyonel düşüşün etkisiyle üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 16 daraldı.

DÜNYADA DEĞER REKORU: 566 MİLYAR DOLAR

Tezgah üstü işlemler dahil küresel altın talebi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 azalarak 1.369 tona indi. İlk dokuz aylık toplam talep 3.881 ton ile geçen yılın seviyesine yakın seyrederken, talebin parasal karşılığı 566 milyar dolar ile kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARI ALIMLARINI ARTIRDI, ETF'LERE GİRİŞ OLDU

Merkez bankalarının altın alımları üçüncü çeyrekte 321 tona yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte merkez bankalarının ilk dokuz aydaki toplam talebi yıllık yüzde 6 artışla 675 tona ulaştı.

İkinci çeyrekteki çıkışların ardından, enflasyon ve mali sürdürülebilirlik gerekçeleriyle altın borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 211 tonluk net sermaye girişi gerçekleşti.

MÜCEVHER VE KÜLÇE TALEBİ FİYAT BASKISIYLA GERİLEDİ

Fiyat seviyelerinin seyrini izleyen yatırımcıların etkisiyle küresel külçe ve sikke talebi yıllık yüzde 19 düşerek 268 tona indi.

Yüksek fiyatlar mücevher sektöründe de daralmaya yol açtı; küresel mücevher amaçlı altın talebi yıllık yüzde 17 düşüşle 313 tona inerek veri serisindeki en düşük üçüncü çeyrek düzeyine geriledi. Buna karşın mücevher talebinin parasal tutarı yüzde 2 artışla 43 milyar dolar oldu. Teknoloji sektöründeki altın kullanımı ise yapay zeka bağlantılı üretimin etkisiyle yıllık yüzde 3 yükseldi.