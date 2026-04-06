Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırlarında bulunan Mada Adası'nın çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle düşen su seviyesini yeniden yükseltti. 8.220 hektar alana sahip olan ada, Beyşehir Gölü'nün en büyük adasıdır ve adanın üzerinde bir köy bulunuyor.

BUGÜN 30 HANEDE 120 KİŞİ YAŞIYOR

Beyşehir Gölü'ndeki 32 ada arasında en büyük olan Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık 200 yıldır adada yaşayan Yörükler, geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.

ADANIN ADI NEREDEN GELİYOR?

Kültür Portalı'na göre adanın adının Farsça "dişi hayvan" anlamına gelen "Made" kelimesinden gelmiş olabileceği düşünülüyor. Yine Kültür Portalı'na göre Mada Adası'na 1866'da 30-40 hane kadar Rus (Don) Kazak'ı yerleşmiş olduğundan bu adaya Kazak Adası da deniliyor.

Mada Adası'nda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nden günümüze kadar yerleşim devam etti.

TÜRKİYE'DE TEK

Nadir doğal oluşumlar arasında gösterilen Mada Adası, Türkiye'de göl üzerinde yerleşim bulunan tek ada olmasıyla dikkati çekiyor.