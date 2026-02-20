Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ndeki Toratlı Köyü, 1967 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile resmî olarak "Afete Maruz Bölge" ilan edildi. Köyde dün yeniden zemin hareketliliği yaşandı.

1959 yılından bu yana zemin hareketliliği nedeniyle kayan köyle ilgili Tunceli Valiliği, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiğini bildirdi.

"TOPRAK HAREKETLİLİĞİNİN DEVAM ETTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş; alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılı Temmuz ayında afete maruz alan sınırlarının netleştirilmesi için sayısallaştırma çalışması yapılmış ve parsel bazlı olarak tescil edilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderilmiştir" denildi.

"HER YIL BELİRLİ DÜZEYLERDE DEVAM EDİYOR"

Valilik açıklamasında, alanın jeolojik yapısından kaynaklanan doğal sürecin her yıl belirli düzeylerde devam ettiği ifade edilerek, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hareketliliğin önceki yıllara kıyasla daha belirgin hâle geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Hâli hazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır. Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır. Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır. Süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımız ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." denildi.