Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen bölgesel projeksiyon ve demografi çalışmalarına göre, bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için belirli kriterler aranıyor. Bu yasal mevzuata göre ilgili ilçenin toplam nüfusunun en az 100 bin sınırını aşması ve mevcut il merkezine coğrafi olarak en az 30 kilometre mesafede bulunması zorunluluk arz ediyor.
NÜFUS VE MESAFE KRİTERİ BİRÇOK İLÇEYİ KAPSAM DIŞI BIRAKTI
Yayımlanan idari kriter raporları, nüfusu 100 binin altında kalan veya ekonomik olarak gelişmiş olsa dahi il merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin bu sürecin dışında tutulduğunu gösteriyor.
Belirlenen kriterler; yalnızca nüfus yoğunluğunu değil, aynı zamanda şerit uzaklığı, ekonomik büyüme hacmi, lojistik hatlar ve mevcut ulaşım altyapısının bağımsız bir il merkezini finanse edebilme yeteneğini de ölçüyor.
ŞARTLARI KARŞILAYAN 24 İLÇENİN RESMİ LİSTESİ
TÜİK verilerine göre yasal sınırları karşılayarak il statüsü almaya uygun bulunan ilçeler ve güncel nüfus sayıları şu şekilde sıralandı:
Yüksekova (Hakkari): 121.314
Midyat (Mardin): 125.791
Polatlı (Ankara): 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
Kahta (Adıyaman): 136.769
Kozan (Adana): 132.572
Ünye (Ordu): 135.914
Ergani (Diyarbakır): 141.098
Konya Ereğli (Konya): 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
Nazilli (Aydın): 162.156
Cizre (Şırnak): 166.290
Bandırma (Balıkesir): 169.476
Erciş (Van): 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000
Edremit (Balıkesir): 176.251
Fethiye (Muğla): 187.332
İskenderun (Hatay): 228.149
Manavgat (Antalya): 266.480
Siverek (Şanlıurfa): 277.399
İnegöl (Bursa): 306.004
Çorlu (Tekirdağ): 306.939
Tarsus (MERSİN): 358.510
Alanya (Antalya): 371.547