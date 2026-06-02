Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen bölgesel projeksiyon ve demografi çalışmalarına göre, bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için belirli kriterler aranıyor. Bu yasal mevzuata göre ilgili ilçenin toplam nüfusunun en az 100 bin sınırını aşması ve mevcut il merkezine coğrafi olarak en az 30 kilometre mesafede bulunması zorunluluk arz ediyor.

NÜFUS VE MESAFE KRİTERİ BİRÇOK İLÇEYİ KAPSAM DIŞI BIRAKTI

Yayımlanan idari kriter raporları, nüfusu 100 binin altında kalan veya ekonomik olarak gelişmiş olsa dahi il merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin bu sürecin dışında tutulduğunu gösteriyor.

Belirlenen kriterler; yalnızca nüfus yoğunluğunu değil, aynı zamanda şerit uzaklığı, ekonomik büyüme hacmi, lojistik hatlar ve mevcut ulaşım altyapısının bağımsız bir il merkezini finanse edebilme yeteneğini de ölçüyor.

ŞARTLARI KARŞILAYAN 24 İLÇENİN RESMİ LİSTESİ

TÜİK verilerine göre yasal sınırları karşılayarak il statüsü almaya uygun bulunan ilçeler ve güncel nüfus sayıları şu şekilde sıralandı:

Yüksekova (Hakkari): 121.314

Midyat (Mardin): 125.791

Polatlı (Ankara): 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036

Kahta (Adıyaman): 136.769

Kozan (Adana): 132.572

Ünye (Ordu): 135.914

Ergani (Diyarbakır): 141.098

Konya Ereğli (Konya): 158.010

Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136

Nazilli (Aydın): 162.156

Cizre (Şırnak): 166.290

Bandırma (Balıkesir): 169.476

Erciş (Van): 170.209

Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000

Edremit (Balıkesir): 176.251

Fethiye (Muğla): 187.332

İskenderun (Hatay): 228.149

Manavgat (Antalya): 266.480

Siverek (Şanlıurfa): 277.399

İnegöl (Bursa): 306.004

Çorlu (Tekirdağ): 306.939

Tarsus (MERSİN): 358.510

Alanya (Antalya): 371.547