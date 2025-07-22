JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, CNBC-E yayınında Türkiye ekonomisi ve Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akçelik'in yaptığı değerlendirmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu Perşembe dâhil yıl sonuna kadar yapacağı dört toplantının her birinde 250 baz puanlık politika faizi indirimi öngördüklerini açıkladı. Akçelik, faiz koridorunda yapısal bir değişiklik beklemediklerini belirtirken, enflasyon beklentilerinin para politikasında ana çıpa olması gerektiğini vurguladı. Akçelik, mevcut ekonomik koşulların TCMB'yi kademeli ve toplantı bazlı faiz indirimine elverişli kıldığını ifade etti. Bankanın, politika iletişimini bozmayacak bir hızda ilerlemesini beklediklerini söyledi.

KİRA FİYATLARI ENDİŞE VERİCİ

Akçelik, hizmet enflasyonuna ilişkin olarak kira ve eğitim ana kalemlerini işaret ederek, en endişe verici olan başlığın kira olduğuna dikkat çekti. Akçelik, Merkez Bankası ve etki edebildiği para politikasının kontrol edebileceği temel başlığın enflasyon beklentileri olduğunu vurguladı.

YAPIŞKAN ENFLASYON ÖNE ÇIKIYOR

Enflasyona ilişkin değerlendirmesinde Akçelik, Ağustos ayı için aylık %1,4 TÜFE artışı beklediklerini bildirdi. Genel enflasyon görünümünde yapışkan kalemlerin öne çıktığını söyleyen ekonomist, beklentiler kanalının kontrol altında tutulmasının kritik olduğunun altını çizdi. Akçelik'e göre, Merkez Bankası'nın doğrudan etkileyebildiği en kritik alan enflasyon beklentileri. Bu nedenle iletişim, yönlendirme ve veri odaklı patika açıklamalarının öneminin artacağını söyledi.

SENE SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

Kur cephesinde JPMorgan olarak yıl sonu Dolar/TL beklentilerini 45,5 bandında koruduklarını belirten Akçelik, baz senaryoda kademeli değer kaybı ile yıl sonu seviyesine yaklaşılacağını ifade etti.