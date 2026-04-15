Türkiye’nin en özel doğal alanlarından biri olan Salda Gölü, bilim turizmi odağında yeni bir döneme hazırlanıyor. Türkiye gazetesinin haberin göre, beyaz kumsalları ve benzersiz ekosistemiyle dikkat çeken göl, uluslararası araştırmalar ve bilimsel etkinliklerle artık daha geniş bir kitleye hitap edecek.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, haziran ayında kapsamlı bir astrobiyoloji etkinliği düzenleneceğini açıkladı. Etkinliğe NASA başta olmak üzere farklı üniversitelerden bilim insanlarının katılması bekleniyor. Programda gökyüzü gözlemleri, bilimsel sunumlar ve özellikle gençlere yönelik uygulamalı etkinlikler yer alacak.

KONTROLLÜ TURİZM MODELİ

Yetkililer, Salda Gölü’nde kitle turizmi yerine sürdürülebilir ve kontrollü bir ziyaretçi modeli benimsendiğini vurguluyor. Bu kapsamda ziyaretçi sayısı sınırlı tutulurken, doğal dengenin korunmasına yönelik önlemler sıkı şekilde uygulanıyor. Benzinli araçların girişine izin verilmemesi de çevre hassasiyetinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Göl çevresinde sigara içmek ve mangal yapmak yasaklanırken, güvenlik ve denetim faaliyetleri artırıldı. Son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış görülürken, yetkililer bölgenin doğal yapısının korunmasının her şeyin önünde geldiğini belirtiyor.

DOĞAL YAPISI ZARAR GÖRDÜ

Özellikle son yıllarda göl çevresindeki bazı yapılaşma girişimleri, ziyaretçi yoğunluğu ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle Salda Gölü’nün doğal yapısının zarar görmüştü.

MARS BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

NASA tarafından yapılan incelemeler, Salda Gölü’nün mineral yapısının Jezero Krateri ile benzerlik taşıdığını ortaya koymuştu. Bu özellik, gölü astrobiyoloji araştırmaları açısından küresel ölçekte önemli bir referans noktası haline getiriyor.