2024 yılında başlatılan uygulama ile kullanılmayan cep telefonlarının kapatılması için belirlenen süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü.



2025 yılında başlayan iptal işlemleri ile halihazırda atıl durumda olan cep telefonlarının IMEI numaraları birer birer iptal edilirken, söz konusu uygulama nedeniyle çok sayıda mağduriyetin yaşandığı rapor edildi.



ÇEKMECEDEKİ TELEFONU AÇAN SÜRPRİZ YAŞADI



Yeni nesil teknolojik cihazların satın alınması, çoğu zaman eski telefonların raflara ya da çekmecelere kaldırılmasına neden olmakta. Uzun süre açılmayan telefonlara, ilerleyen yıllarda acil durumlarda yeniden kullanmak için başvurulabilir. Ancak söz konusu 'IMEI silme' uygulaması nedeniyle, 1 yıldır hiçbir sinyal alınamayan telefonların yeniden SIM kartı ile kullanılabilmesi mümkün olmamakta.

Uygulamadan haberdar olmayan çok sayıda kullanıcı, bir yılı aşkın sürenin ardından açtıkları telefonları kullanamamaları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, bu telefonların yeniden kayıt altına alınabilmesi için e-Devlet'ten başvuru yapılması gerektiği öğrenildi.



BAŞVURU YAPILARAK YENİDEN KULLANILABİLECEK



Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun tekrar kullanılması durumunda, BTK tarafından cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarası ile kullanıldığına ilişkin kontrol yapılacak. Kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Kullanıcı, siyah listeye alınan cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin doğrudan e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilecek.

BİR YILDA 2 MİLYONU AŞKIN CİHAZ İPTAL EDİLDİ



Atıl telefonların IMEI numaralarının siyah listeye alınacağına yönelik uygulamada 2024 yılında 2 milyonu aşkın cihazın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Teknoloji uzmanları, yeniden kullanılması planlanan eski telefonların birkaç ay ara ile açılarak sinyal alması gerektiği uyarısında bulundu.