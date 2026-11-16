Türkiye'de akıllı telefon kullanım sürelerinin değişmesi ve model yenileme alışkanlıklarıyla birlikte, milyonlarca eski telefon olası arıza veya acil durumlara karşı yedek cihaz olarak çekmecelerde bekletiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2024 yılında yürürlüğe konulan uygulama, kesintisiz bir yıl boyunca sinyal vermeyen bu cihazların IMEI kayıtlarını doğrudan etkiliyor.

Yönetmelik uyarınca, 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana mobil operatörlerden hiçbir sinyal almayan cep telefonlarının IMEI numaraları, 31 Aralık 2026 gecesi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak kapatılarak iletişime engellenecek.

ŞARJA TAKMAK VEYA Wİ-FI AĞINA BAĞLAMAK YETMİYOR

Sektör temsilcileri, yedek telefon sahiplerinin cihazları korumak amacıyla yaptığı ancak sonuç vermeyen işlemlere dikkat çekiyor.

Telefonu yalnızca şarja takıp açmak ya da kablosuz internet (Wi-Fi) ağına bağlamak, cihazın BTK sistemlerinde aktif görünmesini sağlamıyor.

Bir cep telefonunun IMEI kaydının askıya alınmaması ve kara listeye düşmemesi için yıl sonuna kadar şu işlemlerin tamamlanması gerekiyor:

Cihaza aktif ve çalışan bir fiziksel SIM kart takılması (veya e-SIM tanımlanması),

Ekranda mobil operatör sinyalinin görülmesinin beklenmesi,

Şebeke üzerinden kısa bir sesli arama yapılması, SMS gönderilmesi veya mobil verinin açılıp kapatılması.

İKİNCİ EL VE FATURASIZ CİHAZLARDA AÇTIRMA SÜRECİ ZORLAŞABİLİR

Yıl sonuna kadar sinyal almadığı için IMEI numarası askıya alınan cihazlar, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruyla yeniden kullanıma açılabiliyor.

Cihazın son kullanıcısı veya yasal sahibi, BTK'nın e-Devlet'te yer alan "IMEI - Cep Telefonu Sinyal Alınamayan Cihaz Başvurusu" hizmetini kullanarak sahiplik doğrulaması yaptığında telefonun şebeke erişimi tekrar aktif hale getiriliyor.

Buna karşın, faturasına ulaşılamayan veya önceki hat sahibiyle iletişime geçilemeyen ikinci el yedek telefonlarda sistem üzerinden kullanıcı eşleşmesi yapılamadığı için başvuru süreci olumsuz sonuçlanabiliyor.

Uzmanlar, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması adına çekmecede bekletilen tüm yedek telefonların 31 Aralık tarihinden önce mutlaka mobil şebeke sinyaliyle buluşturulması gerektiğini belirtiyor.