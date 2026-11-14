Akıllı telefonların kullanım sürelerinin kısalması ve sık model değiştirilmesiyle birlikte Türkiye'de milyonlarca eski telefon, olası bir arıza veya acil durum ihtimaline karşı yedek cihaz olarak çekmece ve raflarda bekletiliyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ilk kez 2024 yılında hayata geçirilen kritik düzenleme, bu cihazları yakından ilgilendiriyor.

Yönetmelik gereği, bir yıl boyunca mobil şebekelerden hiçbir sinyal almayan cep telefonlarının IMEI numaraları sistem tarafından otomatik olarak askıya alınıyor. 2026 yılının sonuna yaklaşılırken uzmanlar, 1 Ocak'tan bu yana hiç kullanılmayan telefonların 31 Aralık 2026 gecesi itibarıyla iletişime kapatılacağı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

ÇEKMECEDEKİ TELEFONLARI KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Sektör temsilcileri, kullanıcıların en sık düştüğü hataya dikkat çekerek yedek telefonları sadece şarja takıp açmanın veya Wi-Fi ağına bağlamanın IMEI kaydını korumak için yeterli olmadığını vurguluyor. Cihazın sistemde "aktif" görünmesi ve kara listeye alınmaması için 31 Aralık'a kadar telefonun içine çalışan bir SIM kart takılması, operatör sinyalinin gelmesinin beklenmesi ve kısa bir arama yapılması, SMS gönderilmesi ya da mobil verinin açılıp kapatılması gerekiyor.

KAPANAN CİHAZLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇILABİLECEK

Yıl sonuna kadar sinyal alınmadığı için IMEI numarası askıya alınan cihazlar tamamen çöp olmuyor. Cihazın son kullanıcısı veya yasal sahibi, e-Devlet üzerinden BTK'nın "IMEI - Cep Telefonu Sinyal Alınamayan Cihaz Başvurusu" ekranına girerek telefonun kendisine ait olduğunu doğruladığı takdirde cihazın IMEI kaydı yeniden aktif hale getirilebiliyor.

Ancak faturası kayıp olan veya önceki hat sahibine ulaşılamayan ikinci el yedek telefonlarda kullanıcı eşleşmesi yapılamadığı için açtırma sürecinin zorlaşabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle uzmanlar, çekmecedeki tüm yedek cihazların yıl bitmeden mutlaka sinyalle buluşturulması gerektiğini hatırlatıyor.