Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Temmuz 2025 dönemine ait sıfır otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. Verilere göre Türkiye otomobil pazarı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, aylık satış liderliği de el değiştirdi.

RENAULT, TESLA'YI GEÇTİ

Temmuz ayında Türkiye genelinde en çok satılan otomobil modeli Renault Megane Sedan oldu. 5.276 adetlik satışla zirveye yerleşen Megane Sedan’ı, 4.706 adetle Tesla Model Y takip etti. Yerli üretim modeller ve elektrikli araçların listede dikkat çeken yükselişi gözlerden kaçmadı.

İşte Temmuz ayında Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil modeli:

Renault Megane Sedan – 5.276 adet Tesla Model Y – 4.706 adet Fiat Egea Sedan – 4.105 adet Renault Clio HB – 3.136 adet BYD Seal U – 2.889 adet Fiat Egea Cross – 2.730 adet Togg T10X – 2.720 adet Toyota Corolla – 2.492 adet Toyota C-HR – 1.884 adet Ford Focus – 1.702 adet

7 AYLIK TABLO BELLİ OLDU

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı ODMD verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde en çok satış yapan otomobil markası Renault oldu. Fransız üretici, bu süreçte 64 bin 578 adet satış gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü.

İkinci sırada 42 bin 155 adetlik satışla Toyota yer alırken, Volkswagen ve Fiat gibi markalar da güçlü performanslarıyla öne çıktı.

Renault – 64.578 adet Toyota – 42.155 adet Volkswagen – 42.043 adet Fiat – 40.473 adet Hyundai – 35.658 adet Peugeot – 34.066 adet BYD – 29.284 adet Opel – 24.797 adet Skoda – 23.359 adet Citroen – 22.533 adet

Listenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise elektrikli araçların yükselişi oldu. Tesla Model Y ve yerli üretim Togg T10X’in satış rakamları, Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilginin her geçen gün arttığını gösteriyor. Ayrıca Çinli üretici BYD’nin de ilk 10’da yer alması, pazardaki rekabetin daha da kızıştığını ortaya çıkardı.