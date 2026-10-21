Türkiye'de otoyol geçişlerinde kullanılan geleneksel gişelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Serbest Geçiş Sistemi'ne geçiş kapsamında 2026 yılının sonuna kadar 8 ücret toplama istasyonunda daha dönüşümün tamamlanması hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte sürücülerin gişelerde durmadan geçiş yapabilmesi amaçlanıyor.

OTOYOLLARDA GİŞELER BİR BİR KALDIRILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı plan doğrultusunda, otoyollardaki geleneksel gişelerin yerini Serbest Geçiş Sistemi alıyor. Bu sistemde araçlar, gişelerde durup belirli bir şeride yönelmek zorunda kalmadan geçiş yapabiliyor. Elektronik sistem üzerinden ücretlendirme yapılırken trafik akışının daha kesintisiz olması hedefleniyor.

2026 SONUNA KADAR 8 NOKTADA DAHA KALDIRILACAK

Dönüşüm çalışmaları kapsamında Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarının 2026 yılı sonuna kadar Serbest Geçiş Sistemi'ne geçirilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu noktalardaki geleneksel gişe düzeninin kaldırılması hedefleniyor. Böylece sürücüler, geçiş noktalarında gişeler nedeniyle yavaşlamak zorunda kalmadan yollarına devam edebilecek.

106 İSTASYONUN 43'Ü İÇİN DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunuyor. Açıklanan plan kapsamında bu istasyonların 43'ünün 2026 yılı sonuna kadar Serbest Geçiş Sistemi'ne geçirilmesi hedefleniyor.

Gişelerin kaldırılmasıyla özellikle yoğun saatlerde geçiş noktalarında oluşan trafik birikmelerinin azaltılması amaçlanıyor. Ancak tüm otoyollardaki gişelerin hangi tarihte tamamen kaldırılacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı.

SÜRÜCÜLERİ YENİ SİSTEMDE NE BEKLİYOR?

Serbest Geçiş Sistemi, araçların gişe önünde durmadan elektronik olarak ücretlendirilmesine imkân tanıyor. Uygulamayla birlikte gişe adalarının ve üst örtülerin kaldırıldığı noktalarda yol düzeni de değişiyor.

Dönüşümün aşamalı olarak devam etmesi nedeniyle sürücülerin kullandıkları güzergâhlardaki güncel uygulamaları takip etmesi gerekiyor. 2026 sonuna kadar planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla gişesiz geçiş sisteminin daha fazla noktada kullanılması bekleniyor.

Yeni sistemde araçların geçiş yapabilmesi için geleneksel gişe adalarında durması gerekmiyor. Elektronik sistem üzerinden yapılan ücretlendirme sayesinde trafik akışının daha kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.