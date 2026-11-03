Türkiye genelinde otoyol geçişlerinde kullanılan geleneksel gişeler, yerini Serbest Geçiş Sistemi'ne bırakıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı dönüşüm planı doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla birlikte araçların gişe önlerinde durmadan geçiş yapabilmesi hedefleniyor.
8 NOKTADA DAHA KALDIRILACAK
Dönüşüm çalışmalarında yeni adresler de belli oldu. 2026 yılının sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarının Serbest Geçiş Sistemi'ne geçirilmesi planlanıyor.
Serbest Geçiş Sistemi'nde araçlar, belirli bir gişe şeridine yönelmek zorunda kalmıyor. Geçiş ücretleri elektronik sistem üzerinden hesaplanırken sürücüler hızlarını düşürmeden yollarına devam edebiliyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla bu noktalardaki geleneksel gişe düzeninin kaldırılması hedefleniyor. Böylece sürücüler, özellikle yoğun trafik saatlerinde gişe önlerinde oluşan araç kuyruklarında beklemek zorunda kalmayacak.
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106 İSTASYONUN 43'ÜNDE YENİ SİSTEME GEÇİLECEK
Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunuyor. Açıklanan hedef doğrultusunda bu istasyonların 43'ünün 2026 yılı sonuna kadar Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi planlanıyor.
Dönüşümle birlikte gişe adaları ve üst örtülerin kaldırıldığı noktalarda yol düzeni de değişiyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla otoyol giriş ve çıkışlarında trafik akışının daha kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.
SÜRÜCÜLER GİŞELERDE DURMADAN GEÇİŞ YAPACAK
Yeni sistemde araçların ücret ödemek için gişe önünde durmasına veya belirli bir şeride girmesine gerek kalmıyor. Elektronik algılama sistemi üzerinden gerçekleştirilen ücretlendirme sayesinde geçiş işlemleri otomatik olarak yapılıyor.
Gişelerin kaldırılması bütün otoyollarda aynı anda gerçekleştirilmeyecek. Çalışmalar aşamalı olarak sürdürülürken Türkiye genelindeki tüm ücret toplama istasyonlarının hangi tarihte tamamen dönüştürüleceğine ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı.
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