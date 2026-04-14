Türkiye'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için açıklanan özel okul ücretleri 1.5 milyon TL sınırını aşarak rekor kırdı. Türkiye'deki ücretler, Avrupa'nın en elit, tarihi ve yatılı okullarının fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

Sadece eğitim bedeli istenen Türk okullarının ücretleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'da kraliyet ailelerinin ve dünya milyarderlerinin çocuklarını gönderdiği yatılı okulların maliyetlerini solladı.

Karar gazetesinin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) fahiş fiyatları engellemek amacıyla hayata geçirdiği tavan zam uygulamasına rağmen özel okulların yıllık kayıt ücretleri 1 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÖZEL OKULLAR AVRUPA'DAKİ ŞATO FİYATLARI İLE YARIŞIYOR

Ancak Türkiye'deki bu "astronomik" fiyatlamalar, uluslararası arenadaki paralı eğitim kurumlarıyla kıyaslandığında çok daha çarpıcı bir tablo ortaya çıkarıyor. Türkiye'de yemek, servis ve kırtasiye masrafları hariç istenen bu ücretler, Avrupa'daki "tam zamanlı, yatılı (boarding) şato okullarının maliyetleriyle yarışıyor.

Türkiye'deki özel okul fiyatlarını eleştiren Greenwich Üniversitesi Ekonomi Politikası Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Cem Oyvat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının (prenslerin) eğitim aldığı dünyaca ünlü Eton College'ı örnek göstererek şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere’de prenslerin ve prenseslerin gittiği okul Eton College’ın ücreti şu anda yıllık 63,2 bin pound, yani yaklaşık 3,8 milyon TL. Eton, yatılı okul. Bu ücrete yurt ücreti, yemek ve eğitim materyalleri dahil. Buradan, açıklanan (Türkiye'deki) ücretlerin ne kadar mantıklı olduğunu siz değerlendirin."

Prof. Dr. Oyvat'ın dikkat çektiği maliyet tablosu, Avrupa'nın diğer köklü ülkeleri olan Almanya ve Fransa için de geçerli. Türkiye'de bir anaokuluna veya ilkokula (yemek, servis, kitap hariç) 1.6 milyon TL'yi aşan fiyatlar istenirken; Avrupa'da dünyanın en zengin ailelerinin çocuklarının 7/24 konakladığı, yediği, içtiği ve eğitim materyallerinin karşılandığı asırlık kurumların ortalama fiyatları Türkiye'deki okullarla neredeyse kafa kafaya gelmiş durumda.

Avrupa'daki okulların fiyatlarına dair bazı örnekler şöyle:

Almanya / Schule Schloss Salem: Ülkenin en prestijli yatılı okulu. Tüm masraflar (eğitim, konaklama, yemek) dahil yıllık ücreti 2,78 milyon TL – 3,09 milyon TL aralığında.

Fransa / École des Roches: Tarihi Fransız yatılı okulu (7 gün konaklamalı). Tüm masraflar dahil yıllık 2,12 milyon TL – 2,99 milyon TL bandında.

Fransa / Ermitage International: Paris yakınlarında, çift dilli IB eğitimi veren 7 gün yatılı okul. Toplam maliyeti yaklaşık 2,07 milyon TL.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Türkiye'de ENKA veya Bilfen gibi okullarda 1.5 - 1.6 milyon TL olan sadece "çıplak eğitim" ücretine; yemek, zorunlu kırtasiye, kıyafet ve servis ücretleri de eklendiğinde toplam maliyet rahatlıkla 2 milyon TL'yi aşarak Fransa ve Almanya'daki şato okullarının seviyesine ulaşıyor.

Türkiye'de 2026-2027 dönemi için 1 milyon TL barajını aşan bazı okulların çıplak (eklencesiz) eğitim ücretleri ise şöyle listelendi:

ENKA İstanbul Okulları: Anaokulu (3-5 yaş) 1.674.697 TL / İlkokul ve Lise 1. sınıflar 1.564.047 TL.

Özel Bilfen Okulları: İlkokul kademesi için yıllık 1.432.000 TL.

TED İstanbul Koleji: İlkokul 1. sınıf 1.068.606 TL / Lise 1. sınıf 1.187.340 TL.

Terakki Vakfı Okulları: Anaokulu 784.463 TL / İlkokul ve Lise 1. sınıflar 910.761 TL.