Müzik endüstrisinde dijitalleşmenin etkisiyle sanatçı gelirleri tartışma konusu olmaya devam ederken, İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’ye özel ilk Loud&Clear raporunu yayımladı. Rapor, yerli müzisyenlerin platformdan elde ettiği telif gelirlerinden, dünya genelindeki konumlarına kadar dikkat çeken birçok veriyi ortaya koydu.

TÜRKİYE'DEKİ SANATÇILAR 2 MİLYAR TL KAZANDI

Spotify’ın açıkladığı 2024 yılına ait verilere göre, Türk sanatçılar bu yıl platform üzerinden toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde telif geliri elde etti. Bu rakam, 2021'e kıyasla ciddi bir artışa işaret ederken, 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde eden sanatçı sayısının neredeyse üç katına çıktığı belirtildi.

Raporda, Türk sanatçıların yalnızca yerel değil, küresel çapta da önemli bir dinleyici kitlesine ulaştığı vurgulandı. 2024 boyunca Spotify kullanıcıları tarafından oluşturulan 289 milyonu aşkın çalma listesinde Türk sanatçılara yer verildi. İlginç bir ayrıntı ise bu listelerin yaklaşık 191 milyonunun ABD ve Almanya başta olmak üzere yurt dışı kullanıcılar tarafından hazırlanmış olması.

GELİRLERİNİN YARISINDAN FAZLASI TÜRKİYE DIŞI

Ayrıca 2024’te Türk sanatçıların Spotify’daki gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geldi. Bu durum, Türkçe müziğin globaldeki yükselişini de doğruluyor. Verilere göre, Türkçe şarkıların global telif gelirleri 2021'e göre iki katına çıkarken, sadece 2024 yılı içinde bu gelirlerde yüzde 37’lik bir artış yaşandı.

Raporda dikkat çeken bir başka istatistik ise 2,8 milyar dinlenmenin, sanatçıların Spotify’da ilk kez keşfedildiği dinlemeler olması. Ayrıca 3 bin 300'e yakın Türk sanatçı, Spotify’ın editoryal çalma listelerine girerek daha geniş kitlelere ulaşma şansı yakaladı.

Platformun Türkiye ayağındaki başarısı da gözler önünde: Spotify Türkiye’nin günlük Top 50 listesinde yer alan parçaların yüzde 90’ından fazlası yerli sanatçılara ait oldu. Ayrıca 2024 yılı içinde Türk kullanıcılar tarafından yaklaşık 100 milyon çalma listesi oluşturuldu. Bu dinamik tablo, dijital müzik ekonomisinin Türkiye’deki yerli üreticiler için nasıl büyüyen bir fırsata dönüştüğünü gözler önüne serdi.