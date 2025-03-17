Türkiye, dijital pazarların daha adil ve rekabetçi hale gelmesi için yeni bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililere göre, hazırlanan düzenleme ile büyük teknoloji şirketlerinin uygulama mağazaları, arama motorları ve pazar yerlerindeki faaliyetleri sıkı denetime alınacak. Google, Apple, Meta ve Amazon gibi uluslararası şirketlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformlar da yeni kurallara tabi olacak.

Özellikle büyük platformların kendi hizmetlerini rakiplerine kıyasla avantajlı şekilde öne çıkarmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Rekabet Kurulu tarafından belirlenen kurallara aykırı hareket eden şirketlere, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar idari para cezası uygulanabilecek.

KULLANICI VERİLERİ İÇİN AÇIK RIZA ŞARTI

Yeni düzenleme, kullanıcı verilerinin işlenmesi konusunda da önemli değişiklikler öngörüyor. Apple gibi kapalı sistemlerin üçüncü taraf uygulamaların dışarıdan yüklenmesine izin vermesi sağlanacak. Ayrıca, kullanıcı verilerinin ancak açık rıza ile işlenmesine izin verilecek ve bu verilerin ticari çıkarlar doğrultusunda sınırsızca kullanılmasının önüne geçilecek.

Bunun yanı sıra, platformlarda faaliyet gösteren ticari işletmelere, platform üzerinden üretilen verilere ücretsiz ve anlık erişim hakkı tanınacak. Böylece, küçük işletmelerin büyük platformlarla daha eşit şartlarda rekabet etmesi sağlanacak.

TEKELLEŞMEYE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Teknoloji devleri, sundukları hizmetlere erişimi zorlaştırmayacak önlemler almakla yükümlü olacak. Kullanıcılar, platformlarda yer alan uygulamaları değiştirme ve üçüncü taraf hizmetlere geçiş yapma özgürlüğüne sahip olacak. Ayrıca, bir hizmeti kullanmak için başka bir hizmete kaydolma zorunluluğu da getirilemeyecek.

Şirketler, ticari kullanıcılarına sundukları hizmetlerin kapsamı, performansı ve ücretlendirme koşulları hakkında şeffaf bilgi vermek zorunda olacak. Reklam verenlere ise fiyatlandırma ve ödeme süreçleriyle ilgili tam ve ücretsiz bilgilendirme yapılması gerekecek.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Rekabet kurallarına uymayan şirketler, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezasına çarptırılabilecek. Eğer bir şirket, son beş yıl içinde en az iki kez aynı ihlali yaparsa, ceza oranı yüzde 20’ye kadar çıkabilecek.

Avrupa Birliği (AB) kısa süre önce büyük teknoloji firmalarının pazar hakimiyetini sınırlandırmak için Dijital Pazarlar Yasası’nı kabul etmişti. Türkiye’de hazırlanmakta olan yeni düzenleme de bu yasa ile uyumlu olacak. Yetkililer, dijital ekonominin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için bu adımın kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.