Akıllı ev teknolojilerindeki güvenlik açıkları korkutucu bir boyuta ulaştı. Otonom robot süpürgelerin uzaktan ele geçirilmesiyle başlayan siber güvenlik endişesi, şimdi de milyonlarca evin salonundaki akıllı televizyonlara sıçradı. Çin merkezli üretim hatlarında eski nesil televizyonları akıllı hale getiren yazılımlara sızan siber korsanlar, küresel çapta dev bir casusluk ağı kurdu.

FABRİKADAN ÇIKMADAN "ARKA KAPI" YERLEŞTİRMİŞLER

Ortaya çıkan teknik detaylara göre saldırganlar, cihazlar henüz fabrikada üretim aşamasındayken işletim sisteminin içine gizli bir "arka kapı" yerleştirdi. Bu yöntemle dünya genelinde 1 milyon 472 bin cihaz uzaktan erişime açık hale getirildi. Türkiye'de ise TGRT Haber'in aktardığı bilgilere göre 32 bin 532 televizyonun bu casus yazılım ağının kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

SADECE DİNLEMİYORLAR, KİMLİĞİNİZİ DE ÇALIYORLAR

Siber korsanların kurduğu bu sistem, klasik bir ekran takibinin çok ötesine geçiyor. Cihazlar üzerinden kullanıcıların izleme alışkanlıklarını ve ekran hareketlerini anlık olarak takip eden yazılımcılar, televizyonun bağlı olduğu ev içi Wi-Fi ağına da sızıyor. İnternet ağını ele geçiren saldırganlar, ev internetini bir paravan gibi kullanarak kendi kimliklerini gizliyor ve başkalarının güvenlik bariyerlerini aşıyor. Ele geçirdikleri kişisel verilerle kullanıcıların adına sahte hesaplar açarak dijital dolandırıcılık yapan siber korsanlar, aynı zamanda mağdurların internet ağlarını karanlık mecralarda başkalarına kiralayarak büyük bir siber suç ağı yönetiyor.

"TELEVİZYONU EV İNTERNETİNDEN AYIRIN"

Yaşanan olayı dijital bir felaket senaryosu olarak nitelendiren Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, fabrika çıkışlı bu tür yazılımların tüm kullanıcıları dinleme ve izleme imkanı sunduğuna dikkat çekti. Kırık, televizyonda şüpheli bir durum tespit edildiği anda cihaz yazılımlarının mutlak suretle güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Akıllı televizyonların cep telefonu ve bilgisayarların bağlı olduğu ana ev internetinden ayrılıp izole edilmiş ayrı bir ağda bulundurulmasının şart olduğunu belirten Kırık, siber güvenlik risklerine karşı teknolojide yerli ve milli olmanın bu noktalarda hayati önem taşıdığının altını çizdi.