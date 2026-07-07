Elektrikli araç pazarının öncü markalarından Tesla, Türkiye genelindeki hızlı şarj (Supercharger) ağında fiyat güncellemesi yaptı. En son 30 Nisan tarihinde tarifelerini artıran şirket, yaklaşık iki aylık sürenin ardından ücretleri yeniden yükseltti. Yeni düzenlemeyle birlikte hem Tesla kullanıcılarının hem de istasyonları kullanan diğer elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetleri arttı.

TESLA SAHİPLERİ İÇİN KİLOVATSAAT ÜCRETİ DEĞİŞTİ

Yapılan yeni fiyat düzenlemesine göre, Tesla marka araç sahipleri için daha önce kilovatsaat (kWh) başına 9,90 TL olan şarj ücreti 10,40 TL'ye çıkarıldı. Bu güncelleme, Tesla kullanıcılarının şarj maliyetlerinde yaklaşık yüzde 5,05 oranında bir artışa yol açtı.

DİĞER MERKALARA ZAM

Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarından faydalanan diğer marka elektrikli araç sahipleri de bu fiyat artışından etkilendi. Diğer araçlar için kWh başına 12,30 TL olan eski tarife, yeni kararla birlikte 13 TL'ye yükseltildi. Diğer araç sahiplerine yansıyan bu zam oranı ise yaklaşık yüzde 5,69 olarak hesaplandı.