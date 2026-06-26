Çin merkezli finans kuruluşu ICBC, Türkiye pazarındaki faaliyet stratejisinde değişikliğe giderek kendi markasını taşıyan tüm ATM ağını hizmet dışı bırakma kararı aldı.

Geçmiş yıllarda Tekstilbank’ı satın alarak Türkiye pazarına giren ve ağırlıklı olarak kurumsal finansman, yatırım kredileri ile büyük ölçekli projelere sağladığı fonlarla faaliyet gösteren banka, bireysel bankacılık kanallarında dijital odaklı bir yapıya geçiş yapıyor.

DİĞER BANKA ATM'LERİ ÜCRETSİZ KULLANILABİLECEK

Banka tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, ICBC markalı fiziki ATM'lerin kaldırılmasının ardından müşterilerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif bir model devreye alınıyor.

Alınan karar doğrultusunda ICBC müşterileri, Türkiye genelindeki diğer tüm bankalara ait ATM'leri belirli koşullar dahilinde herhangi bir işlem ücreti ödemeden kullanabilecek.

MOBİL BANKACILIK GİRİŞİ

Söz konusu ücretsiz kullanım hakkından yararlanabilmek için mobil bankacılık kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Belirlenen yeni sisteme göre, ICBC mobil uygulamasına giriş yapan müşteriler, bu giriş işleminin ardından gelen 30 gün boyunca Türkiye'deki diğer banka ATM'lerinden yapacakları nakit ve diğer işlemleri komisyonsuz veya ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

Sistemin sürekliliği için mobil şubeye düzenli giriş yapılması gerekecek.

ICBC'nin müşterilerine gönderdiği SMS'te şu ifadeler yer aldı: