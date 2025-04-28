Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, özellikle gıda üreticilerinin ürünlerinde taklit ve tağşiş yoluna başvurmasına neden olmakta.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılar Gıdalar Listesi', gıda ürünlerindeki usulsüzlüklerin önüne geçmeyi amaçlarken, 28 Nisan tarihli güncelleme ile ifşa edilen firmalar arasına yenileri eklendi.



TÜM MARKETLERDE SATILAN BAL FİRMASI DA LİSTEDE



Son güncellemede listeye çok sayıda bal ve zeytinyağı üreticisi eklenirken, en dikkat çeken firma ise Türkiye'nin tamamında bal satışı yapan Happylife oldu.



Bakanlık, firmanın ürettiği 460 gramlık 'Organik Çiçek Balı' ürününde taklit veya tağşiş tespit edildiğini duyururken, firmanın ürünlerinin satıldığı marketler dikkat çekti.





TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA SATILIYOR



Firmanın internet sitesinde paylaşılan tabloya göre, Happy Life markasının ürettiği ürünler Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinde satışa sunuluyor.



Listede BİM, File Market ve Getir gibi çok sayıda Türkiye'nin önde gelen gıda satıcısı bulunmakta.











