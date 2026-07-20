ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Air Force One olarak hizmet veren ve Katar tarafından bağışlanan uçağın güvenlik özelliklerine dair soru işaretlerinin ardından, yakın zamanda güncellenmek üzere gönderileceğini belirtti.

New Jersey'deki FIFA Dünya Kupası finalinden dönüşünde uçakta füze savunma sistemlerinin eksik olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Trump, uçağın yüksek kabiliyete sahip olduğunu ancak yaklaşık bir ay içinde özelliklerinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla bakıma alınacağını ve bu sürecin bir ay kadar süreceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ UÇAK KRİZİ

Geçtiğimiz yıl Katar'dan gelen bir hediye olarak kabul edilen ve başkanlık kullanımı için hızlandırılmış bir yenileme sürecinden geçen Boeing 747 model jumbo jetle Trump, ilk uçuşunu 1 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Ancak Trump, İran ile gerilimin tırmandığı 8 Temmuz günü Türkiye'den İngiltere'ye yaptığı uçuş sırasında beklenmedik bir şekilde bu uçağı kullanmaktan vazgeçti.

Bu kararın sebebi ise sonradan anlaşıldı. İsrail, ABD Başkanı'nın Ankara'da İran tarafından hedef alınacağını öne sürdü.

Bunun üzerine Başkan'ı korumakla yükümlü olan Gizli Servis daha güvenli olan eski Air Force One'ı uçuş için hazırladı. Gelgelelim ABD ve Türk istihbaratı bu suikasat iddiasının asılsız olduğunu kanıtladı.

Londra'ya eski bir Air Force One uçağı ile seyahat eden Trump, bu durumu "eski günlerin hatrına" olarak nitelendirirken, ABD'ye dönüşünde ise yine yeni uçağı tercih etti. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri ise konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

KATAR'IN HEDİYESİ KİMLERİN ELİNDE?

Trump tarafından seçilen kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın sarısı renk tasarımına sahip olan uçak, savunma sanayi yüklenicisi L3Harris Technologies tarafından modifiye edildi.

Bu jetin, Boeing'in sonraki nesil Air Force One uçaklarını teslim etmekte gecikmesi nedeniyle geçici bir çözüm olarak devreye alındığı belirtiliyor.

Boeing, 2018 yılında imzalanan 3,9 milyar dolarlık sabit fiyatlı sözleşme kapsamında iki adet özel yapım 747-8 uçağı üzerinde çalışıyor ancak proje şu an takvimin dört yıl gerisinde bulunuyor ve bütçeyi aşmış durumda.

Yeni uçakların teslimatının 2028 yılının ortalarında yapılması bekleniyor.

SORGULAYANA DAVA AÇTI

Katar'dan gelen uçağın modifikasyon sürecinin çok hızlı tamamlanması, uzmanlar arasında güvenlik zafiyeti yaratabileceği endişelerine yol açtı ve uçağın önceki "bebek mavisi" Air Force One kadar güvenli olmayabileceği iddia edildi.

Eleştirmenler ayrıca hediyenin maliyetini ve kabul edilmesinin uygunluğunu da sorguluyor.

Öte yandan, uçağın güvenlik özellikleri hakkında haber yapan New York Times gazetecilerine bu ayın başlarında mahkeme celbi gönderildi.

New York Times, Manhattan federal mahkemesindeki büyük jüri heyeti önüne çıkma emirlerinin engellenmesi için mahkemeye başvurdu.