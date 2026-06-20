Küresel elektrikli araç pazarının önde gelen üreticilerinden Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa ve Türkiye stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe giderek Türkiye’de planladığı yaklaşık 1 milyar dolarlık Manisa yatırımını askıya aldı.

MACARİSTAN’DAKİ ÜRETİM ÜSSÜNE KAYDIRDI

Şirketin Manisa bölgesinde kurmayı planladığı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç fabrikasının, önceliklerin yeniden belirlenmesi nedeniyle ertelendiği belirtilirken, BYD’nin odağını tamamen Macaristan’daki üretim üssüne kaydırdığı ifade ediliyor.

‘ZEHİRLİ TOPRAK TAŞINDIĞI’ İDDİASI

Avrupa’daki ana üretim merkezi olarak konumlandırılan Szeged kentindeki fabrika inşaatı sürerken, projeye ilişkin “zehirli toprak taşındığı” iddiaları ülkede geniş yankı uyandırdı ve Macaristan polisi söz konusu iddialar üzerine inceleme başlattı.

KONTROL MEKANİZMALARI ARTIRILDI

İddialara göre, inşaat sahasından çıkan toprağın çevre mevzuatına aykırı şekilde başka bir bölgeye taşındığı öne sürülürken, ülkede son dönemde çevre denetimlerinin sıkılaşmasıyla birlikte büyük sanayi yatırımlarına yönelik kontrol mekanizmalarının da artırıldığı ifade ediliyor.

‘ASILSIZ VE YANLIŞ BİR İDDİA’

BYD cephesinden ise iddialara sert bir yanıt geldi. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li Bloomberg'e yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaları kesin bir dille reddederek bunun “asılsız ve yanlış bir iddia” olduğunu belirtirken, hukuki sürecin başlatıldığını ve avukatların devrede olduğunu açıkladı.