İngiltere merkezli bir araştırma şirketi, dünya genelinde en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı. Asya şehirlerinin ağırlıkta olduğu listede Türkiye’den de iki şehir yer aldı. Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri: 20 - Miami (ABD)

19 - Barselona (İspanya)

18 - Roma (İtalya)

17 - Kahire (Mısır)

16 - Delhi (Hindistan)

15 - Seul (Güney Kore)

14 - Cancún (Meksika)

13 - New York (ABD)

12 - Tokyo (Japonya)

11 - Singapur

10 - Kuala Lumpur (Malezya)

9 - Paris (Fransa)

8 - Antalya (Türkiye)

7 - Mekke (Suudi Arabistan)

6 - Dubai (BAE)

5 - İstanbul (Türkiye)

4 - Makao (Çin)

3 - Londra (İngiltere)

2 - Hong Kong

1 - Bangkok (Tayland) Listede Asya şehirlerinin yoğunluğu dikkat çekerken, Türkiye’den İstanbul ve Antalya ilk 10’da yer aldı.

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