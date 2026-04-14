BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan 2025 yılı "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde Türkiye’den 4 köy yer aldı. Kırsal kalkınma, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre belirlenen listede Türkiye'yi temsil eden noktalar:

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN KÖYLER

Akyaka (Muğla): Cittaslow unvanına sahip olan köy, Azmak Nehri ve özgün mimarisiyle öne çıkmaktadır.

Anıtlı (Mardin): Çok kültürlü yapısı ve tarihi taş işçiliği ile dikkat çeken bir yerleşim yeridir.

Barbaros (İzmir): Yerel üretim, el sanatları ve gastronomi kültürüyle listeye girmiştir.

Kale Üçağız (Antalya): Likya uygarlığına ait kalıntılar ve batık kentleri içeren bir kıyı köyüdür.

DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ

Agaete, İspanya

Akyaka, Türkiye

Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala

Anıtlı, Türkiye

Antonio Prado, Brezilya

Arqua Petrarca, İtalya

Asolo, İtalya

Asuka, Japonya

Barbaros, Türkiye

Bellano, İtalya

Bled, Slovenya

Carlos Pellegrini, Arjantin

Chamarel, Mauritius

Digang, Çin

Dongluo, Çin

Ezcaray, İspanya

Flößerstadt Schiltach, Almanya

Güneydoğu Grand Nehri, Mauritius

Hosszuheteny, Macaristan

Huanggang, Çin

Jikayi, Çin

Kale Üçağız, Türkiye

Kandelous, İran

Kastelir Labinci, Hırvatistan

Khinalig, Azerbaycan

Kolochava, Ukrayna

Koyasan, Japonya

Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek

Loriga, Portekiz

Lo Lo Chai, Vietnam

Maimara, Arjantin

Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya

Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri

Mertola, Portekiz

Morahalom, Macaristan

Muju Köyü, Güney Kore

Murillo, Kolombiya

Neot Semadar, İsrail

Kuzey Azrak, Ürdün

Pacto, Ekvador

Pemuteran, Endonezya

Plateliai, Litvanya

Pont-Croix, Fransa

Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam

Şafiabad, İran

Shodoshima, Japonya

Soheili, İran

Synevyrska Polyana, Ukrayna

Tonosho, Japonya

Valendas, İsviçre

Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz

Yangsuri, Kore Cumhuriyeti