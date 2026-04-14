BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan 2025 yılı "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde Türkiye’den 4 köy yer aldı. Kırsal kalkınma, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre belirlenen listede Türkiye'yi temsil eden noktalar:
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN KÖYLER
Akyaka (Muğla): Cittaslow unvanına sahip olan köy, Azmak Nehri ve özgün mimarisiyle öne çıkmaktadır.
Anıtlı (Mardin): Çok kültürlü yapısı ve tarihi taş işçiliği ile dikkat çeken bir yerleşim yeridir.
Barbaros (İzmir): Yerel üretim, el sanatları ve gastronomi kültürüyle listeye girmiştir.
Kale Üçağız (Antalya): Likya uygarlığına ait kalıntılar ve batık kentleri içeren bir kıyı köyüdür.
DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ
Agaete, İspanya
Akyaka, Türkiye
Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala
Anıtlı, Türkiye
Antonio Prado, Brezilya
Arqua Petrarca, İtalya
Asolo, İtalya
Asuka, Japonya
Barbaros, Türkiye
Bellano, İtalya
Bled, Slovenya
Carlos Pellegrini, Arjantin
Chamarel, Mauritius
Digang, Çin
Dongluo, Çin
Ezcaray, İspanya
Flößerstadt Schiltach, Almanya
Güneydoğu Grand Nehri, Mauritius
Hosszuheteny, Macaristan
Huanggang, Çin
Jikayi, Çin
Kale Üçağız, Türkiye
Kandelous, İran
Kastelir Labinci, Hırvatistan
Khinalig, Azerbaycan
Kolochava, Ukrayna
Koyasan, Japonya
Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek
Loriga, Portekiz
Lo Lo Chai, Vietnam
Maimara, Arjantin
Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya
Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri
Mertola, Portekiz
Morahalom, Macaristan
Muju Köyü, Güney Kore
Murillo, Kolombiya
Neot Semadar, İsrail
Kuzey Azrak, Ürdün
Pacto, Ekvador
Pemuteran, Endonezya
Plateliai, Litvanya
Pont-Croix, Fransa
Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam
Şafiabad, İran
Shodoshima, Japonya
Soheili, İran
Synevyrska Polyana, Ukrayna
Tonosho, Japonya
Valendas, İsviçre
Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz
Yangsuri, Kore Cumhuriyeti