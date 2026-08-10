Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü vize muafiyeti müzakerelerinde aşılması gereken son viraj için ilgili bakanlıklar düzeyinde kapsamlı bir mutfak çalışması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin tıkanmasına yol açan 6 temel şartın çözümü doğrultusunda Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katılımıyla yeni bir stratejik yaklaşım benimsendiğini açıkladı.

BAKANLIKLAR ARASINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Müzakerelerde uzun süredir tıkalı olan başlıklar için Ankara'da kurumlar arası teknik mesai hız kazandı. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yılmaz, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bilim kurulu öncülüğünde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere kritik mevzuatlar üzerinde durulduğunu bildirdi. Yılmaz, hazırlanan yeni yaklaşımın Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Avrupa Birliği kurumlarıyla yürütülecek istişarelerde masaya getirileceğini ifade etti.

"AVRUPA'DAN SİYASİ İRADE BEKLİYORUZ"

Sürecin yalnızca teknik adımlarla sınırlı olmadığını, siyasi bir boyut taşıdığını vurgulayan Yılmaz, AB tarafının da yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme kararlılığında olduğunu belirten Yılmaz, sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi adına Avrupalı muhatapların da gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

MASADAKİ 6 MADDE

Ankara ile Brüksel hattında vize muafiyetinin tamamlanması için çözüme kavuşturulması gereken maddeler şunlardan oluşuyor:

Terörle Mücadele Yasası: Mevzuatın Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi.

Europol İşbirliği: AB Polis Örgütü ile operasyonel düzeyde işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi.

GRECO Önerileri: Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun tavsiyelerinin uygulanması.

Kişisel Verilerin Korunması: KVKK düzenlemelerinin AB normlarına uygun duruma getirilmesi.

Adli İşbirliği: Suç ve adli konular kapsamında tüm AB üyesi ülkelerle tam işbirliği yapılması.

Geri Kabul Anlaşması: Düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla yürürlüğe sokulması.