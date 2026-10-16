Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Avrupa İş Zirvesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya gelen Ticaret Balanı Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında gündeme gelen bu yaklaşımda Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının hem Avrupa hem de Türkiye çıkarlarına zarar vereceği uyarısında bulundu.

AB’nin üçüncü ülkelerden yapılan yoğun ithalata karşı sanayisini koruma çabasını ve kaygılarını anlayışla karşıladıklarını belirten Bolat, çözümün güvenilir ortakları veya Gümrük Birliği’ni dışlamak olmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin 1995’ten bu yana AB ile Gümrük Birliği içinde bulunduğunu ve aday ülke statüsünü sürdürdüğünü hatırlatan Bakan, yaklaşık 30 yıllık bu ilişkinin yanı sıra rekabet, devlet yardımları, marka-patent ve ticaret politikalarındaki mevzuat uyumuna dikkati çekti.

Türkiye’nin kapsam dışında kalması durumunda, ülkede üretim yapan Avrupalı otomotiv devlerinin ve Türkiye’den AB’ye ihracat yapan üreticilerin kamu desteklerinden yararlanma koşullarının olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.

2025 YILINDA 233 MİLYAR DOLAR TİCARET YAPILDI

İki taraf arasındaki ekonomik entegrasyonun gücüne değinen Bolat, Türkiye-AB ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 233 milyar dolara ulaştığını ve otomotiv sektörünün bu hacmin yaklaşık yüzde 26’sını oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye’deki otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 75’inin Avrupalı şirketlere ait olduğunu belirten Bolat; Renault, Peugeot, Fiat, Stellantis Grubu, MAN, Mercedes-Benz ve Bosch gibi devlerin 1971’den bu yana Türkiye’de üretim yaptığını hatırlattı. Bakan Bolat, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türkiye’ye araç ihraç eden Avrupalı firmaların Avrupa genelinde yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığının altını çizerek, köklü tedarik zinciri entegrasyonunun korunması çağrısında bulundu.