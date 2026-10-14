Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti alabilmek amacıyla ağustos ayında bakanlıklar arasında çalışma başlatan Türkiye, ilk adımını kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta atıyor.

Gelgelelim bu görüşmelerle eş zamanlı olarak Türkiye'de yaşanan olaylar, vize muafiyeti görüşmelerine daha başlamadan ağır bir darbe vurdu.

AB Komisyonu mevcut yasal çerçevenin özellikle ifade özgürlüğü, hukuki tutarlılık ve uygulama mekanizmaları açısından uyumlu olmadığını belirtti.

Türkiye bir yandan bu şartları sağlamaya çalıştığını söyleyerek AB'yi masaya çağırırken, bir yandan vize serbestesi için adım attığı gün Türkiye'nin önde gelen muhalif kanalı Halk TV'nin kapısına kilit vurdu.

AVRUPA'DAN KARŞILANAMAYAN TALEPLER

Vize serbestisi için karşılanması gereken son altı kriterden biri olan söz konusu düzenlemeye dair yeni yazım çalışması tamamlandı. AB Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına gelindi.

AB şartları arasında mutalk önem taşıyan maddelerden biri, Türkiye'de hukukun ifade özgürlüğünü kısıtlamadan, orantılı ve ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

Avrupa Birliği vize şartı için kolluk birimlerinin taraf olduğu vakalarda şeffaflık, hesap verebilirlik ve kişisel veri haklarının uygulanması konularında eksikliklerin devam ettiği belirtildi.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat, kendi başına bir kriter olmasının yanı sıra vize muafiyeti yolundaki diğer iki başlığı da doğrudan etkiliyor.

TÜRKİYE'NİN KARŞILAMADIĞI ŞARTLAR

Mevzuatın AB müktesebatıyla örtüşmemesi, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması önündeki temel engellerden biri sayılıyor.

Anlaşmanın bulunmaması sebebiyle terör şüphelileri ile tehdit oluşturan kişilere ait verilerin Türkiye tarafından Europol'e aktarımı sınırlı kaldı.

Benzer şekilde, terörle mücadele alanında Birlik ülkeleri ve ajanslarıyla sürdürülen polis ve adli işbirliğinin de veri koruma yasasındaki uyumsuzluk nedeniyle kısıtlandı.

Vize muafiyeti konusunda uzun süredir Türkiye'nin adım atmasını bekleyen ve kriterler tamamlanmadan sürecin ilerlemeyeceğini belirten AB taraf, Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle izliyor.

AB'Lİ YETKİLİLER NE DİYOR?

Konuya ilişkin BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulunan bir AB yetkilisi, "Biz uzun süredir kriterlerin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'yle birlikte çalışmaya hazır olduğumuz mesajını veriyoruz. Uzun bir hareketsizlik döneminin ardından adım atılmaya başlanmasını olumlu buluyoruz" dedi.

Teknik heyetlerin bir araya geleceği görüşmelerin ilk adım niteliğinde olduğunu belirten yetkili, "Yapılması düşünülen değişikliklerin AB'nin beklentilerini karşılama potansiyeli ele alınacak. Bazı telkin ve yönlendirmeler gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

Devamının gelmesi beklenen bu temaslarda Türkiye'nin bazı maddelerde esneklik talep etme ihtimali bulunuyor.