Avrupa Birliği Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden paylaşılan veriler doğrultusunda, Türkiye menşeli bir gıda takviyesine ilişkin ciddi sağlık uyarısı yapıldı.

17 Nisan 2026 tarihinde Almanya tarafından yapılan bildirime göre, Türkiye'den ihraç edilen bir gıda takviyesinde yapılan analizler sonucunda, gıdalarda kullanımı yasak olan sildenafil maddesi tespit edildi. Yapılan laboratuvar testlerinde üründe kilogram başına 5160 mg gibi yüksek oranda sildenafil saptandığı belirtildi.

2026.3302 referans numarasıyla yayımlanan bildirimde, söz konusu durum "ciddi" (serious) risk kategorisinde sınıflandırıldı. İlaç etken maddesi içeren bu takviye edici gıdanın tüketiciler için potansiyel sağlık riskleri taşıdığı vurgulanırken, Almanya makamları ürünün internet üzerindeki satış ilanlarının kaldırılmasına yönelik işlem başlattı.