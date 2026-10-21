Arnavutluk'un başkenti Tiran’da bir süredir devam eden gösterilerde eylemciler ve polis arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Türkiye’den Arnavutluk’a askeri nakliye uçağıyla iki adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, araçların Başbakan Edi Rama’nın istifasının istendiği hükümet karşıtı gösterileri bastırmak için gönderildiğine dair paylaşımda bulundu. Çömez’in sosyal medya hesabından pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre uçak, aynı gün öğle saatlerinde Kayseri’den havalandı.

Tiran yakınlarındaki Rinas Havalimanı’na iki TOMA bırakan uçak, ardından Türkiye’ye döndü.

Çömez şu ifadeleri kullandı: “Göstericiler işsizlik, göç sorunu ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz buldukları Rama’nın istifa etmesini istiyor. Arnavutluk’a, TOMA’ları göndermekle dünya lideri olursunuz artık!