DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Fatih Şener, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan karayolu taşımacılığında yaşanan vize sorununa dikkat çekerek Türk TIR şoförleri için gün sınırlaması bulunmayan D tipi vize uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

Bloomberg HT yayınında değerlendirmelerde bulunan Şener, Türk TIR şoförlerine turistlerle aynı kategoride C tipi Schengen vizesi verildiğini belirtti. 180 günlük dönemde 90 gün kalış hakkı tanıyan uygulamanın uluslararası taşımacılığın çalışma düzeniyle uyuşmadığını ifade etti.

Sınır kapılarındaki kontrollerin sıkılaşmasıyla birlikte kalış süresini dolduran sürücülerin geri çevrildiğini aktaran Şener, firmaların yeni şoför bulmakta zorlandığını ve sevkiyatların aksadığını söyledi. Şener, "Türkiye'nin ihracatı var, Avrupa'daki şirket de mal bekliyor. Sektör panik halinde başka şoför bulmaya çalışıyor. Bazı şirketlerin patronları, 'Benim vizem var, ben götüreyim' demeye başladı. Binlerce TIR kapıdan geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

25 BİN D TİPİ VİZE TALEBİ

Türk TIR şoförlerinin Avrupa'ya turistik amaçla değil, uluslararası ticaret kapsamında gittiğini vurgulayan Şener, havayolu ve denizyolu çalışanlarına sağlanan vize kolaylıklarının karayolu taşımacılığı için de uygulanmasını istedi. Şener, "AB bölgesi ile D tipi, yani gün sınırı olmayan vize anlaşması yapılmalı. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vize rakamı 25 bin" dedi.

Vize sorununa ek olarak geçiş belgelerindeki kotaların da taşımacılık sektörü açısından risk oluşturduğunu belirten Şener, özellikle Macaristan güzergâhındaki belgelerin 15 Ekim civarında tükenebileceği uyarısında bulundu. Geçiş belgelerinin yetersiz kalmasının Avrupa'ya yönelik ihracat sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.