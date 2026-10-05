İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini organize ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Fransa makamlarıyla koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türkiye yapılanmasının düzensiz göçmenlerin sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği tespit edildi. Soruşturmada örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı kişilerin de bulunduğu öne sürüldü.

Takip ve mali analizlerle faaliyetleri belirlendi

Polis ekiplerinin iletişimin tespiti, fiziki takip, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemeleri ve mali analiz çalışmalarının ardından şüphelilerin göçmen sevk organizasyonlarında aktif rol aldığı belirlendi.

Şüphelilerin aynı zamanda suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplanması ve farklı kişilere aktarılmasında görev yaptığı tespit edildi.

3 il ve Fransa’da eş zamanlı operasyon

Ekiplerin çalışmaları sonrası İstanbul’un da aralarında bulunduğu 3 il ile Fransa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 6,4 kilogram altın, 162 bin avro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.