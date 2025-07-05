

Dünyanın en güvenli şehirleri listesi açıkladın. Türkiye'den ise bir şehrimiz girdi. Ne İstanbul, ne İzmir ne Ankara...

EN GÜVENLİ ŞEHİRLER YER ALDI

CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report'un yayınladığı listede dünyanın en güvenli şehirleri yer aldı. Romanya'dan 2 şehir BAE'den 4 şehrin yer aldığı Türkiye'den ise yalnızca bir ilimiz var.

PEK ÇOK UNSUR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Şehirlerdeki hırsızlık olayları, asayiş ,asker ya da polis sayısı, kesilen cezalar gibi unsurlar göz önünde bulundurularak dünyanın en güvenli şehirleri listesi hazırlandı. Bu listede ise şaşırtan bir ilimiz yer aldı.

İşte yayınlanan listede dünyanın en güvenli 40 şehri:

40. Riyadh - Suudi Arabistan – 91.43

39. Eskisehir - Türkiye – 91.77

38. Copenhagen - Danimarka – 91.91

37. Oakville - Kanada – 91.94

36. Brno - Çekya – 91.95

35. Warsaw - Polonya – 92.05

34. Brasov - Romanya

33. Timisoara - Romanya – 92.32

32. Tbilisi - Gürcistan – 92.37

31. Belgrade - Sırbistan – 92.54

30. Merida - Meksika – 92.63

29. Helsinki - Finlandiya – 93

28. Prag- Çekya – 93

27. Seoul - Güney Kore – 93.1

26. Reykjavik - İzlanda – 93.44

25. Tokyo - Japonya – 93.47

24. Basel - İsviçre – 93.84

23. Singapore 🇸🇬 – 94

22. Chiang Mai - Tayland – 94

21. Tallinn - Estonya – 94.17

20. Zurich - İsviçre – 94.35

19. Cluj -Romanya – 94.36

18. Quebec City - Kanada – 94.96

17. Eindhoven - Hollanda – 94.99

16. Yerevan - Ermenistan – 95.22

15. Hong Kong - Çin – 95.36

14. Zagreb - Hırvatistan – 95.75

13. Groningen - Hollanda – 95.99

12. Ljubljana - Slovenya – 96.07

11. Trondheim - Norveç – 96.15

10. Munich - Almanya – 96.67

9. Bern - İsviçre – 96.79

8. The Hague - Hollanda – 96.89

7. Muscat - Umman – 96.93

6. Ras al Khaimah - Birleşik Arap Emirlikleri – 96.98

5. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.03

4. Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.48

3. Doha - Katar – 97.5

2. Taipei - Tayvan – 97.53

1. Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.73