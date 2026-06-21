Türkiye, Kuzey Afrika pazarındaki turizm potansiyelini artırmak amacıyla Cezayir vatandaşlarına yönelik yeni bir vize muafiyeti kararını devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, belirli yaş gruplarındaki pasaport sahiplerinin Türkiye'ye vizesiz giriş yapmasını sağlıyor.

VİZE MUAFİYETİNİN ŞARTLARI VE YAŞ SINIRLARI NELERDİR?

Yeni düzenleme kapsamında Cezayir'in umuma mahsus pasaportuna sahip olan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşlar vize zorunluluğundan muaf tutuldu. Bu yaş gruplarındaki seyahat severler, Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerde ve transit geçişlerde herhangi bir vize işlemiyle uğraşmıyor.

Hak sahibi yolcular, her 180 günlük dönem içerisinde toplamda 90 güne kadar Türkiye'de kalma hakkı elde etti. Sınır kapılarında bürokrasiyi azaltan bu adım, şartları karşılayan Cezayirlilerin ülkeye doğrudan giriş yapmasının önünü açtı.

DÜZENLEMENİN TURİZM VE HAVA ULAŞIMINA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Turizm sektörü temsilcileri, Kuzey Afrika'dan gelen yolcu trafiğinin bu kararla birlikte özellikle yaz döneminde ciddi bir ivme kazanacağını öngörüyor. Vize muafiyeti, aile ziyaretlerini ve kültürel turları kolaylaştırırken iki ülke arasındaki havayolu koltuk kapasitesine olan talebi de doğrudan artırıyor.

Türkiye, son yıllarda bölge ülkeleriyle olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar attı. Cezayir'e sağlanan bu kolaylık da Akdeniz çanağındaki uzun vadeli turizm stratejilerinin ve pazar çeşitliliği hedeflerinin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.