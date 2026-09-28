Türkiye merkezli 4-5 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen oyunun tam sürümü 24 Haziran 2027 tarihinde PC (Steam) için çıkış yapacak.

Oyun, küçük oğluyla birlikte ıssız bir adada gözlerini açan ve buraya nasıl geldiğini hatırlamayan bir babanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Yapımdaki en temel mekanik, oyuncunun yanında bulunan oğlu: Çocuk sadece bir figür değil; acıkan, korkan, tehlike anında yönlendirilebilen ve ölebilen gerçek bir karakter. Çocuk hayatını kaybettiğinde oyun bittiği için adadaki her adım oğlunuzun güvenliğini sağlama sorumluluğu taşıyor.

Oyuncular gündüzleri kaynak toplayıp avlanarak ve barınak kurarak geceye hazırlanırken, karanlık çöktüğünde adada dolaşan tekinsiz tehlikelerden korunmak ve adanın ardındaki sırrı aydınlatmak zorunda. Türkçe altyazı desteğine sahip oyunun oynanabilir ücretsiz demosu şu anda Steam üzerinden indirilebiliyor.

Öne çıkanlar

• Oğlunuzu Hayatta Tutun: Acıkan, korkan ve tehlike anında yönlendirilebilen oğlunuzu koruyun; çocuk ölürse oyun biter.

• Doğayla Mücadele Edin: Gündüzleri adayı keşfedin, kaynak toplayın, avlanın, ateş yakın ve barınak inşa edin.

• Karanlığa Hazırlıklı Olun: Güneş battığında adada tehlike artar; karanlıkta dolaşan varlıklara karşı gündüz kurduğunuz düzen tek sığınağınız olur.

• Adanın Sırrını Çözün: Bu adaya nasıl geldiğinizi ve adanın sakladığı gizemi ipuçlarını takip ederek aydınlatın.

• Oyuncu Dostu Özellikler: Tam gamepad desteği, istenen an kayıt, ayarlanabilir zorluk seviyeleri ve Türkçe altyazı desteği.