Olay, 14 Haziran 2026 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen Romanya plakalı bir araç, gümrük yetkilileri tarafından durduruldu.

Araçta bulunan Romanya vatandaşı sürücü ile Suriye kökenli Romanya vatandaşı bir kadın, beraberindeki 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte gümrük görevlilerine beyan edecek herhangi bir eşyalarının bulunmadığını bildirdi.

Ancak durumdan şüphelenen gümrük ekipleri, yaptıkları risk analizi çerçevesinde aracı detaylı kontrol noktasına sevk etti.

ALTINLARI GİZLEYEREK GÜMRÜKTEN ÇIKARMAK İSTEDİLER

Gümrük muhafaza ekiplerinin araçta ve yolcular üzerinde gerçekleştirdiği titiz aramada, gizlenmiş halde toplam 6 paket altın takı tespit edildi. Yapılan incelemede kaçak altınların yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluştuğu görüldü. Söz konusu paketlerin 5'inin kadının çantasında ve üzerinde taşındığı, kalan 1 paketin ise oturduğu koltuğun altına gizlendiği belirlendi.

YETKİLİLER EL KOYDU

Artı33'te yer alan habere göre, uzmanlar tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen takıların 21 ayar altından üretildiği ve toplam ağırlığının 5 kilo 170 gram olduğu saptandı. Piyasa değerinin yaklaşık 703 bin 120 Euro olduğu açıklanan kaçak altınlara gümrük yetkilileri tarafından el konuldu.

Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde, görevli bir gümrük müfettişi tarafından geniş çaplı ön soruşturma başlatıldı.