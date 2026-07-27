İngiltere’nin önde gelen takviye edici gıda ve vitamin üreticilerinden Vitabiotics, uluslararası pazarlardaki yeniden yapılanma adımları kapsamında dikkat çeken bir satışa imza attı.

Yaklaşık 10 yıldır faaliyette bulunduğu Türkiye pazarındaki tüm operasyonlarını 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla Romanya merkezli ilaç grubu Mediplus’a devreden şirket, bu hamlenin ardından ABD merkezli özel sermaye fonu Bain Capital’e geçti. Devir işleminin yaklaşık 900 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği bildirildi.

KÜRESEL MARKALAR VE TANINMIŞ YÜZLER

Bünyesinde Perfectil, Pregnacare ve Wellwoman gibi uluslararası ölçekte tanınan markaları barındıran Vitabiotics, Birleşik Krallık pazarının en büyük oyuncuları arasında gösteriliyor.

Küresel düzeyde geniş bir pazarlama ağına sahip olan şirketin marka elçileri arasında David Gandy, Tess Daly ve Davina McCall gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.

DÜNYA ŞİRKETLERİNDEN DÜNYA MARKASINA ULAŞAN SÜREÇ

2017-2021 yılları arasında BBC’nin girişimcilik programı Dragons' Den’de yatırımcı ve ekran yüzü olarak yer alan Vitabiotics CEO’su Tej Lalvani, gerçekleşen satışı şirket için yeni bir milat olarak nitelendirdi.

Lalvani, babasının bilimin ve beslenmenin gücüyle günlük yaşamı iyileştirme vizyonunu büyütme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu belirterek, ekibiyle birlikte Vitabiotics'i mütevazı bir İngiliz aile şirketinden dünyanın en güvenilen vitamin ve sağlık markalarından birine dönüştürdüklerini ifade etti.

Şirketin temelini 1971 yılında atan ve şu an 94 yaşında olan Prof. Kartar Lalvani, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından grubun Onursal Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Gerçekleşen satıştan elde edilen gelirden Lalvani Ailesi de pay alırken, devir sürecinin ardından markanın uluslararası pazarlardaki büyüme stratejilerine odaklanacağı kaydedildi.