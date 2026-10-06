Türk fındığına en çok talep gösteren ülke Almanya oldu. Türkiye, söz konusu sezonda Almanya'ya 56 bin 335 ton fındık ihraç ederek karşılığında 730 milyon 955 bin 988 dolar kazanç sağladı.

Almanya'yı 395 milyon 264 bin 674 dolar karşılığı 31 bin 201 tonla İtalya, 147 milyon 324 bin 404 dolar karşılığı 10 bin 500 tonla Fransa takip etti.

EN AZ İHRACAT ŞİLİ VE GAMBİYA'YA

Türkiye'den söz konusu dönemde en az fındık ihraç edilen ülkeler ise 5'er kilogramlık satışla Şili ve Gambiya olarak kayıtlara geçti.